برايم: تنفيذ صفقة فودافون «مصاري- بي» يضيف لسهم المصرية للاتصالات 25 قرشا

قال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار برايم، إن الشركة «المصرية للاتصالات» ستحقق استفادة من الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة فودافون مصر على 20% في كل من شركتي مصاري وبي للدفع الإلكتروني.

وأعلنت «فودافون مصر» مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية؛ للاستحواذ على 20% فى كلٍّ من تابعتيها؛ مصاري، وبى للدفع الإلكتروني، من خلال زيادة رأسمال الشركتين بالقيمة الاسمية، ومن المتوقع إتمام الفحص النافى للجهالة للشركة خلال 3 أشهر.

المصرية للاتصالات تحصل على 9% من أرباح فودافون حال تنفيذ الصفقة

وأشار الألفي إلى أن استفادة المصرية للاتصالات من الصفقة ستتمثل فى حصولها على 90% من أرباح «فودافون مصر» عقب التنفيذ.

ويتوزع هيكل ملكية «فودافون مصر» حاليًّا بواقع 50% لفودافون العالمية، والنسبة المتبقية 45% بعدد 107 ملايين سهم، للمصرية للاتصالات.

وبلغ نصيب أرباح «المصرية للاتصالات» فى ربحية «فودافون»، العام الماضي، 2.2 مليار جنيه، بتراجع عن 2.8 مليار جنيه، العام السابق، وفقًا للقوائم المالية المجمعة للمصرية للاتصالات.

ولفت إلى أن نتائج الصفقة المتوقعة ستظهر مع بدايات عام 2022، مع استغراقها فترة للتنفيذ، حيث تحتاج عملية الفحص النافى للجهالة لنحو ثلاثة أشهر.

وقدَّر الألفى تقييم إجمالى شركتى بى ومصارى المستهدفتين بالصفقة بما يتراوح بين 5 و10 مليارات جنيه، ما يعنى أن إتمام الصفقة سيضيف لسهم «المصرية للاتصالات» 25 قرشًا.

وقال إن الكيان الجديد سينافس شركة فوري، بشكل قوي، حيث سيظهر ذلك على المدى القصير، ومع إتمام الصفقة ستساعد «فودافون» وفروعها فى دعم مصارى وبى على التوسع بشكل سريع، كما سيوفر ذلك على «المصرية للاتصالات» إطلاق كيان جديد فى مجال المدفوعات الإلكترونية منذ البداية، إلا أنه توقّع فى الوقت نفسه أن تتخذ «المصرية للاتصالات» هذه الخطوة مستقبلًا.