«برايم» تقدر سهم «توتال مصر» عند 2.9 جنيه في إطار صفقة «أدنوك» الإماراتية

قدرت وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” إجمالي حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة في شركة توتال مصر عند 493 مليون جنيه، بسعر 3.1 جنيه للسهم.

وذكرت “برايم”، في ورقة بحثية، أن صافي بيع حصة بي إنفستمتنتس بعد الضريبة يصل بسعر سهم توتال مصر إلى 2.9 جنيه، أي ما يقرب من 29% من إجمالي السوقية لـ بي انفستمنتس بالبورصة.

وقالت الورقة البحثية إن بي انفستمنتس تمتلك حصة قدرها 6.38% في توتال مصر، إلى جانب مساهمين من ذوي العلاقة يمتلكون حصة أخرى تبلغ 9%، بإجمالي قدرة 203.3 مليون دولار لحصة الـ50%.

وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بي انفستمنتس في بيع محتمل لأحد استثماراتها هذا العام، إذ وافقت خلال أبريل الماضي على بيع حصتها البالغة 44.7% في شركة جيزة سيستمز، والتي تم تقييمها بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليون دولار.

أضافت برايم: “تعد بي انفستمنتس واحدة من 15 سهماً كنا قد اخترناها في تقريرنا الاستراتيجي لعام 2022 وجهة نظر المنشور في 30 يناير 2022”.

يذكر أن «أدنوك» أعلنت أنها وقعت اتفاقية قبل أيام مع «توتال إنرجيز ماركتنج أفريك إس. إيه. إس» للاستحواذ على 50% من «توتال إنرجيز مصر» بقيمة تقارب 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافى يصل إلى 17.3 مليون دولارفى حال استيفاء شروط معينة (للاستحواذ) مما يصل بإجمالى الصفقة إلى 203 ملايين دولار – ما يعادل 3.8 مليار جنيه.

وقالت «توتال» إنرجيز، فى بيان سابق أنه بموجب الصفقة ستطور «أدنوك للتوزيع» و«توتال إنرجيز» فرص النمو المستقبلى لشركة «توتال إنرجيز مصر» عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر فى مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معزّزة بالنمو الاقتصادى فى أعقاب التعافى من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

ويتضمن الاستحواذ أيضا تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لـ «أدنوك» بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة فى المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزّز حضورها فى السوق المصرية لتوزيع الوقود بالتجزئة والذى يشهد نموا سريعا.