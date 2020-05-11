برايم تعلن تنفيذ صفقة استحواذ «كايرو ثري ايه» على أسهم «المصرية للنشا والجلوكوز» بقيمة 420 مليون جنيه

نجحت شركة برايم القابضة عن طريق ذراعها للسمسرة شركة برايم لتداول الأوراق المالية تنفيذ عملية الاستحواذ على 97.5% من أسهم الشركة المصرية للنشا والجلوكوز.

وكانت برايم قامت بدور السمسار المشتري لمقدم العرض شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات، وأيضا بدور سمسار البائع للمساهمين الرئيسين المالكين لنسبة 93.5% من أسهم الشركة المصرية للنشا والجلوكوز.

وتملك مجموعة أمريكانا جروب نسبة حاكمة من المساهمين البائعين.

وقال حسن سمير فريد العضو المنتدب لأسواق المال في شركة برايم القابضة، إن التنفيذ تم في جلسة اليوم 11/5/2020 بعد استجابة مساهمين يملكون اسهما عددها 48,811,063 بنسبة 97.5 % من رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض في صفقة بلغت قيمتها 420,263,252 جنيه مصري .

وأكد فريد عن قيام شركته بدور هام و حيوى في تقريب وجهات النظر و إنهاء المفاوضات بنجاح لإتمام الصفقة بشكلها الحالى في ظل ما يمر به الاقتصاد المحلى و العالمي من ظروف صعبة و استثنائية والتي تتزامن مع فيروس كوفيد19 المستجد.

وأضاف شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن إتمام هذه الصفقة يعد امتداد للنجاحات العديدة لبرايم في إدارة وتنفيذ تلك الصفقات منذ أكثر من 25 عاماً.

وأبدى سعادته بثقة طرفي العملية في مجموعة برايم.

وكانت مجموعة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات تقدمت بعرض شراء للاستحواذ على 100% من أسهم المصرية للنشا والجلوكوز.

وسبق أن قامت في عام 2017 بالاستحواذ على كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة في صفقة قاربت قيمتها 1.7 مليار جنيه.

من جانبه، أعرب شيرين القاضي رئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة برايم القابضة عن فخره وسعادته لإتمام هذه الصفقة رغم الصعاب التي تواجها البلاد وأيضا عن الدور الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية من سهولة الاجراءات والتعامل المرن مع المستثمرين مما يسهم في نمو الاقتصاد المصري واستقراره.