بورصة وشركات

برايم تعدل القيمة العادلة لسهم هيرميس وتبدي نظرة مستقبلية إيجابية

وذلك في ضوء اعلان الشركة مؤخرا عن توزيعات مجانية للأسهم.
مصطفى طلعت 12:43 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 12:43 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عدلت وحدة بحوث بنك الاستثمار برايم القيمة العادلة والسعر المستهدف لسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة في ضوء اعلان الشركة مؤخرا عن توزيعات مجانية للأسهم.

وقالت برايم في ورقة بحثية وصلت المال إنها عدلت القيمة العادلة لسهم هيرميس من 15.4 إلى 12.8 جنيه، مع تعديل السعر المستهدف خلال 12 شهراً من 17.7 إلى 14.8 جنيه للسهم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت مبكر من هذا الشهر على القرار الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن برنامج إثابة العاملين.

وسيتم توزيع أسهم مجانية بنسبة 20٪ من الأرباح لخطة إثابة العاملين والتي من شأنها زيادة رأس المال المدفوع لهيرميس إلى 4.6 مليار جم مقابل 3.8 مليار جنيه، سيتم تمويلها من الأرباح المحتجزة.

اقرأ أيضا  بعد تكبدها خسائر.. أرباح «إس أويل» للبترول تقفز إلى مليار دولار بالنصف الأول

وبلغت قيمة الزيادة 768.6 مليون جم موزعة على 153.7 مليون سهم بقيمة اسمية بلغت 5.0 جم/سهم. وبالتالي، سيصل إجمالي عدد الأسهم لهيرميس إلى 922.3 مليون سهم.

وفي سياق متصل قالت برايم أن هيرميس قد شهدت بعض علامات الانتعاش في عام 2021، اذ بدأت أسواق رأس المال في الانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020.

اقرأ أيضا  هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق «بريميوم إنترناشيونال» بقيمة 211 مليون جنيه

واوضحت أن توصيتها الإيجابية للسهم نظراً للنمو القوي الناجم عن ثلاثة عوامل تمثلت في الاتي:

1) توسيع منصة الخدمات المالية غير المصرفية حيث كانت جميع أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مربحة ومتنامية، حيث ساهمت الخدمات المالية غير المصرفية بحصة بلغت 48% من صافي أرباح المجموعة في الربع الأول 2021.

2) اعلنت هيرميس مؤخراً عن استحواذها على حصة بلغت 51% من أسهم بنك الاستثمار العربي، وهو ما نعتبره حافزاً رئيسياً للسهم، وبمثابة الضوء الأخضر لدخول هيرميس القطاع المصرفي.

3) انتعاش أسواق رأس المال، مع عودة منصة قطاع بنك الاستثمار إلى مسارها عقب تداعيات جائحة كوفيد-19.

اقرأ أيضا  «رمكو» تعتمد تقييم «أمبان للاستثمارات» بنحو 347.6 مليون جنيه قبل بيعها

واوضحت برايم أن النتائج المالية لهيرميس في الربع الأول 2021 أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 292 مليون جنيه، وهو ما يمثل 22% من توقعاتنا لعام 2021 البالغة 1.3 مليار جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

رواد السياحة : مصر للتأمين باعت حصة أسهم بقيمة 6.8 مليون جنيه

رجب عزالدين 12:28 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

«بلتون» ترفع القيمة العادلة لسهمي «أبو قير» و«موبكو» للأسمدة

مصطفى طلعت 12:14 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

البورصة المصرية تفتتح جلسة الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها

رجب عزالدين 11:22 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

«فاليو» تبرم اتفاقية شراكة لتمويل رسوم عضوية نادي شركة سوديك العقارية

مصطفى طلعت 11:10 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

بنك مصر يعتزم إطلاق صندوق استثمار عقارى بقيمة 550 مليون جنيه خلال الربع الأخير

ايمان القاضي 9:13 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

الأسهم الأمريكية تهبط الثلاثاء مع ترقب نتائج أعمال الشركات

أيمن عزام 8:21 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21