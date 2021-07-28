برايم تعدل القيمة العادلة لسهم هيرميس وتبدي نظرة مستقبلية إيجابية

وذلك في ضوء اعلان الشركة مؤخرا عن توزيعات مجانية للأسهم.

عدلت وحدة بحوث بنك الاستثمار برايم القيمة العادلة والسعر المستهدف لسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة في ضوء اعلان الشركة مؤخرا عن توزيعات مجانية للأسهم.

وقالت برايم في ورقة بحثية وصلت المال إنها عدلت القيمة العادلة لسهم هيرميس من 15.4 إلى 12.8 جنيه، مع تعديل السعر المستهدف خلال 12 شهراً من 17.7 إلى 14.8 جنيه للسهم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت مبكر من هذا الشهر على القرار الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن برنامج إثابة العاملين.

وسيتم توزيع أسهم مجانية بنسبة 20٪ من الأرباح لخطة إثابة العاملين والتي من شأنها زيادة رأس المال المدفوع لهيرميس إلى 4.6 مليار جم مقابل 3.8 مليار جنيه، سيتم تمويلها من الأرباح المحتجزة.

وبلغت قيمة الزيادة 768.6 مليون جم موزعة على 153.7 مليون سهم بقيمة اسمية بلغت 5.0 جم/سهم. وبالتالي، سيصل إجمالي عدد الأسهم لهيرميس إلى 922.3 مليون سهم.

وفي سياق متصل قالت برايم أن هيرميس قد شهدت بعض علامات الانتعاش في عام 2021، اذ بدأت أسواق رأس المال في الانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020.

واوضحت أن توصيتها الإيجابية للسهم نظراً للنمو القوي الناجم عن ثلاثة عوامل تمثلت في الاتي:

1) توسيع منصة الخدمات المالية غير المصرفية حيث كانت جميع أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مربحة ومتنامية، حيث ساهمت الخدمات المالية غير المصرفية بحصة بلغت 48% من صافي أرباح المجموعة في الربع الأول 2021.

2) اعلنت هيرميس مؤخراً عن استحواذها على حصة بلغت 51% من أسهم بنك الاستثمار العربي، وهو ما نعتبره حافزاً رئيسياً للسهم، وبمثابة الضوء الأخضر لدخول هيرميس القطاع المصرفي.

3) انتعاش أسواق رأس المال، مع عودة منصة قطاع بنك الاستثمار إلى مسارها عقب تداعيات جائحة كوفيد-19.

واوضحت برايم أن النتائج المالية لهيرميس في الربع الأول 2021 أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 292 مليون جنيه، وهو ما يمثل 22% من توقعاتنا لعام 2021 البالغة 1.3 مليار جنيه.