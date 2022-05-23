«برايم» تعتزم بدء الاكتتاب العام فى «غزل المحلة» مطلع يونيو المقبل

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية -مدير طرح شركة غزل المحلة- أنها ستعلن نشرة الطرح خلال أيام قليلة، فى ظل انتهائها من كل ملاحظات الهيئة العامة الرقابة المالية، متوقعًا بدء الاكتتاب مطلع يونيو المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه سيتم فتح باب الاكتتاب العام عقب أسبوع من إعلان نشرة الطرح، على أن يستمر لمدة شهر تقريبًا.

وأوضح «ماهر» انه عقب انتهاء الاكتتاب العام، سيتم عقد جمعية عمومية للشركة لاعتماد الإجراءات تمهيدًا لبدء تداول السهم فى السوق.

وتوقع أن يبدأ التداول على سهم غزل المحلة فى شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن حجم الاكتتاب العام يقدر بنحو 98 مليون جنيه.

يذكر أن «المال» كشفت مسبقًا أن الطرح الخاص لشركة غزل المحلة شهد مشاركة كل من «مصر القابضة» للتأمين، إضافة إلى «غزل المحلة الأم»، بجانب مؤسسة استثمارية كويتية وأخرى مصرية وشركتين من السعودية وبعض الأفراد ذوى الملاءة المالية.

وأشار «ماهر»، إلى أن رأسمال «غزل المحلة لكرة القدم» بلغ نحو 102 مليون جنيه، عقب انتهاء تغطية الطرح الخاص، ومشاركة الشركة الأم بحصة عينية.

وكانت «المال» قد كشفت سابقًا أن رأسمال شركة «غزل المحلة لكرة القدم» سيصل إلى 200 مليون جنيه، منها 65 مليونًا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة غزل المحلة الكبرى –الشركة الأم- بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونًا تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونًا عبر اكتتاب خاص، إضافة إلى 98 مليونًا من خلال اكتتاب عام.

يُذكر أن شركة غزل المحلة الكبرى تعد أحد المساهمين الرئيسيين فى تأسيس «غزل المحلة لكرة القدم»، من خلال منحها حقوق انتفاع بالاستاد، و3 ملاعب، والاسم التجارى لمدة 20 عامًا. وسعت وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة «غزل المحلة لكرة القدم»، التى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجارى، بهدف تحديد قيمة مساهمة «غزل المحلة» وحصتها فى الشركة الجديدة، واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار.