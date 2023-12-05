«برايم» تصدر رؤيتها الفنية للبورصة المصرية لعام 2024

رسمت وحدة بحوث شركة «برايم للاستثمارات المالية» رؤيتها الفنية لعام 2024، والتى تضمنت عدة محاور، بعدما أوصت بشراء حزمة من الأسهم، فيما جاءت نظرتها محايدة لأخرى مع التوصية بالاحتفاظ بشريحة ثالثة.

وفى تقرير بحثى لها – حصلت «المال» على نسخة منه – أوضحت معامل ارتباط مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 بنظيره «داو جونز» الأمريكي، والسوق السعودية ونظيرتها القطرية ودبى أيضًا، ونوهت بأن الانخفاض فى قيمة العملة المحلية أثر بالإيجاب على مؤشرات السوق المحلية ومكوناته.

وجاء من بين تلك المحاور رؤيتها الفنية لعدد من أسهم الشركات المقيدة فى البورصة المصرية. وأوصت بشراء حزمة، وتبنت نظرة فنية جيدة لها، مثل الشرقية للدخان، وحددت منطقة الشراء عند 22-23 جنيها مقابل نظيرتها البيعية حول 40-38 جنيها، وشركة آراب ديرى بمنطقة الشراء 1.6 – 1.85 جنيه، مقابل بيع بمستويات 5.5-6.5 جنيه.

كما أوصت بشراء سهم «مطاحن ومخابز الإسكندرية» بين مستويى 21 – 25 جنيها، فيما حددت مناطق البيع بالقرب من -34 35 جنيها.

وجاء سهم مجموعة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، ضمن قائمة الشراء، بمستويات سعرية مستهدفة 25-20 جنيها، محددة أسعار البيع عند 40-38 جنيهًا.

وحل سهم شركة عامر جروب فى القائمة المرشحة للشراء، بسعر يتراوح من 0.49-0.56 جنيه بمستويات بيعية محتملة عند 1.6 – 1.7 جنيه، كما ضمت أيضًا سهم «الملتقى العربي» بسعر شراء مستهدف يدور فى فلك الـ1.45 – 1.85 جنيه، على أن يتم بيعه بمنطقة الـ1.45 – 1.85 جنيه، وأيضًا سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وحددت منطقة الشراء له عند 4 – 5 جنيهات، على أن يتم البيع باقترابه من مستويات 8-9 جنيهات، بجانب سهم «العربية للأسمنت» الذى رشحته للاقتناء بمناطق الـ7 – 9 جنيهات مقابل بيعه عند 11-12 جنيها.

وأشارت «برايم» إلى سهم المجموعة المصرية العقارية، موصية بالشراء عند 0.95 – 0.7 جنيه والبيع بمستويات 3.5 – 5 جنيهات.

كما ضمت قائمة توصيات الشراء أيضًا كل سهم «بى إنفستمنتس» بمناطق اقتناء 14 – 16 جنيها، وبيعه عند الاقتراب من مستويات الـ21 – 23 جنيهًا، كما لفتت إلى سهم «بلتون المالية القابضة»، مفضلة شراءه عند 3 – 3.4 جنيه، مقابل بيعه عند 5 – 6 جنيهات.

وحددت مستويات شراء سهم بنك قناة السويس حول 10 – 11 جنيها مقابل البيع 17 – 19 جنيها، إضافة إلى «القلعة للاستثمارات المالية» بسعر مستهدف 2 – 2.8 جنيه، وبيعه بإقترابه من 4.5 – 5 جنيهات، ثم سهم شركة العربية للخزف سيراميكا – ريماس، وحددت منطقة الشراء عند 0.8 – 0.75 جنيه، والبيع عند 1.3 – 1.4 جنيه، ومجموعة مستشفيات كليوباترا عند 4.5 – 4.3 جنيه للشراء و 5 – 6 للبيع .

وجاء أيضًا سهم شركة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمنطقة شراء 15 – 17 جنيها، وبيع عند 18 – 22 جنيها، ثم المصريين للإسكان والتعمير بقيمة 0.31 – 0.25 جنيه للاقتناء، وبيعه عند 0.9 – 0.8 جنيه، ثم سهم الشمس للإسكان والتعمير بمنطقة شراء مستهدفة 6 – 8 جنيهات وبيع عند 11- 12 جنيهًا، وأيضًا سهم «الوادى العالمية للاستثمار» بسعر اقتناء مرشح 0.55 – 0.65 جنيه، وبيع باقترابه من مناطق 1.3 – 1.5 جنيه، وسهم «إعمار مصر» بمنطقة شراء 3 – 3.5 جنيه وبيعه بالقرب من مستويات 4.5 – 5 جنيهات، وكذلك سهم «المصرية للدواجن» الذى رشحته للإقتناء بسعر 4 – 5 جنيهات وبيعه عند 7.5 – 8 جنيهات.

كما حددت أيضًا سهم بنك تنمية الصادرات بسعر شراء مستهدف 16 – 17 جنيها، وبيع عند 22 – 23 جنيهًا، وسهم «فورى للمدفوعات الإلكترونية» بمستويات اقتناء 4.6 -5.2 جنيه والبيع باقترابه من 7 – 9 جنيهات.

وحددت «برايم» مستويات سعرية مستهدفة لسهم «آى إف جى هيرميس» حول 17 – 18.8 جنيه، والبيع عند 27 – 30 جنيها، إضافة إلى سهم «ابن سينا فارما» بسعر اقتناء 2.5 – 2.7 جنيه وبيعه بالقرب من منطقة 4.5 – 5 جنيهات.

ورشحت سهم شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو للشراء عند 35 – 38 جنيها، والبيع حول مستويات 45 – 55 جنيها.

وضمت قائمة الأسهم المرشحة، «بالم هيلز للتعمير» بمنطقة شراء 35 – 38 جنيها، على أن يتم بيعه بالقرب من 45 – 55 جنيها، وكذلك سهم «جنوب الوادي» بسعر اقتناء 2.8 – 3 جنيهات، والبيع بمستويات الـ 4.5 – 5.5 جنيه.

وشملت القائمة على سهم «السويدى إليكتريك» بسعر شراء 20 – 25 جنيها، على أن يتم البيع حول مناطق الـ 40 – 50 جنيها، لإضافة إلى سهم «طلعت مصطفى» الذى رشحته للاقتناء بمستويات 21- 17 جنيها، وبيعه بالقرب من 30 – 32 جنيها.

وأيضًا أسهم شركات العربية المتحدة للشحن والتفريغ والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، وزهراء المعادى للاستثمار والتعمير، بمناطق شراء 1 – 0.9 و 0.8 – 0.75 و0.56 – 0.5 و6 – 8 جنيهات، والبيع عند 2.8 – 2.7 1.3 – 1.5 و0.85 – 1.1 و13 – 14 جنيها على التوالى.

3 أسهم للاحتفاظ

وجاءت توصيتها بالتخفيض لحزمة من الأسهم بقيادة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدينة، والبنك التجارى الدولى – مصر، والكابلات الكهربائية المصرية، وحديد عز والمصرية للاتصالات، وبنك فيصل الإسلامى المصري، ومصر للفنادق ومصر لصناعة الكيماويات والدلتا للسكر، بنظرة فنية جيدة للجميع .

فيما أوصت بالاحتفاظ بحوالى 3 أسهم فقط، وتبنت لها نظرة فنية جيدة، وهى أرابيا هولدنج، وليفت سلاب، والقاهرة للإسكان والتعمير.

على صعيد آخر، جاءت التوصية محايدة غير متضمنة شراء أو تخفيض أو احتفاظ، بقيادة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والعربية لحليج الأقطان، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدينة، ومصر أبو ظبي، والأهلى للتنمية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنظرة فنية متوسط، هذا إلى جانب سهم شركة الألومنيوم العربية، العبوات الدوائية، والمطورون العرب، و العربية للمحابس، و أسيك – أسكوم، وكريدى أجريكول، و مصر للألومنيوم، و الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، والقابضة المصرية الكويتية، وجى بى كورب .

وأخيرًا جاءت شركة إم إم جروب وأوراسكوم كونستراكشون ضمن توصية الأسهم المحايدة بنظرة فنية متوسطة .

20 ورقة تحقق مستهدفات «برايم»

وأوضحت أنها بداية من عام 2023 نشرت تقرير التحليل الفنى الإستراتيجى السنوى الخاص بها، ونصحت متداولى المدى المتوسط والطويل فى البورصة المصرية بشراء 27 سهما، استنادًا إلى معدل العائد والمخاطرة، مشيرة إلى أن حوالى 20 ورقة مالية من بينها حققت المستهدف بنجاح، فيما يتبقى 5 مفتوحة، و2 فقط لم تصل إلى منطقة الدخول المقترحة .

وأضافت «برايم» أنها ذكرت فى استراتيجية 2023 والتى تم إصدارها فى مستهل العام، تحت عنوان «مكسب مع كل انخفاض»، أن التراجع الحاد لأسعار الأسهم بنسبة تتجاوز %70 قد يكون مؤشرًا على عرض استحواذ محتمل، وهو ما حدث بالفعل لبعض الكيانات.

وأشارت إلى أن سهم شركة دايس للملابس الجاهزة انخفض بنسبة %88 من مستوى 2.03 مثلت القمة المكونة فى فبراير 2021، حتى وصل إلى 0.24 جنيه القاع المكون فى يوليو 2022، ليتم بعدها بحوالى عام الإعلان عن عرض استحواذ من جانب «توما للاستثمارات».

وبينت أسهم شركة شارم دريمز سجل انخفاضًا بواقع %70 من مستوى 15.7 القمة المكونة فى أغسطس 2021 وصولاً لمستوى 4.6 فى نوفمبر 2021 ليتم بعدها الإعلان عن استحواذ «ترافكو» على حصة %9.37 من رأسمال شارم دريمز .

العلاقة بين «داو جونز»

و«EGX30»

وفى إطار نظرتها للعولمة الفنية، قالت «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إنها ستقوم بتسليط الضوء على معامل ارتباط المؤشر الرئيسى للسوق المصرية، وداو جونز للسوق الأمريكية .

ونوهت بأن معامل الارتباط بينهما ضعيف بشكل عام، عدا الفترات من ديسمبر 2007 حتى أكتوبر 2009، وإبريل 2008 حتى مارس 2009، وأيضًا فى الفترة من يناير 2016 حتى يناير 2017، ثم من أبريل 2021 حتى يوليو 2022، التى وجد فيها أن معامل ارتباط الـ12 شهرًا كان قويًا جدًا.

وبناءً على ذلك، نوهت بأن معامل ارتباط الـ12 شهرا بين المؤشر الرئيسى «egx30» ونظيره «داو جونز» يرتفع بشكل كبير عند حدوث موجة ارتفاع أو انخفاض قوية للأخير.

وطرحت تساؤلًا عن متى سيحدث ارتفاع أو انخفاض محتملة بمؤشر داوجونز، والتى قد تؤثر بالإيجاب والسلب على مؤشر السوق المصرية؟ وأوضحت أن الإجابة تتمثل فى تحليل أداء الأول على المدى الطويل.

وقالت إن مؤشر داو جونز تحرك فى اتجاه صاعد طويل الأجل منذ عام 2009، وشددت على وجوب تركيز متداولى السوق المحلية بالتركيز على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية له.

وقالت إن منطقة الدعم الرئيسية له عند 29000-28700 والتى باختراقها سيتغير الاتجاه إلى هابط متوسط الأجل، وسيفتح الباب أمام مزيد من التراجع لمستويات الدعم التالية عند 27000 – 23000 ثم 21000 والتى قد يؤثر بالسلب على مؤشر البورصة المصرية «egx30» .

أما منطقة المقاومة الرئيسية فحددتها «برايم» لمؤشر داو جونز عند 36000 – 37000 والتى باختراقها سيزداد الاتجاه الصاعد الحالى متوسط وطويل الأجل زخمًا مستهدفًا مستويات المقاومة التالية عند 42000 ثم 50000 ما قد يؤثر بالإيجاب على مؤشر البورصة المصرية «egx30» .

وفسرت أن الانخفاض الحاد بمؤشر السوق الأمريكى داو جونز بنسب تتجاوز%25 خاصة إذا اخترق منطقة دعمه الرئيسية عند 29000 – 28700 قد يؤثر بالسلب على «egx30» فى السوق المحلية، كما أن الارتفاع الملحوظ بالأول بنسبة %20 خاصة إذا اخترق منطقة مقاومته الرئيسية عند 36000 – 37000 قد يؤثر بالإيجاب على نظيره المصري.

معامل الارتباط

بين مصر والسعودية

وعن طبيعة معامل الارتباط بين المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «egx30» وتاسى السعودي، فأوضحت «برايم» أن الانخفاض فى الثانى بنسب تتجاوز %25 خاصة إذا اخترق منطقة دعمة الرئيسية عند 9800 – 9400، قد يؤثر بالسلب على الأول .

وتابعت أنه حال وجود ارتفاع ملحوظ فى فى مؤشر تاسى بنسب تتجاوز %15 خاصة إذا اخترق منطقة مقاومته الرئيسية عند 12000 – 14000 قد يؤثر بالإيجاب على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «egx30».

علاقة قطر ودبى

بالبورصة المصرية

على جانب آخر، قالت إن الانخفاض بمؤشر سوق دبى «DFM» بنسبة تتجاوز الـ%15 خاصة إذا اخترق منطقة دعمة الرئيسية عند 3200 – 3000 نقطة، قد يؤثر بالسلب على مؤشر الرئيسى للبورصة المصرية”egx30»، كما أن الارتفاع الملحوظ للأول بنسب تزيد على %25 خاصة إذا اخترق مقاومته الرئيسية 4200 – 4300، قد يؤثر بالإيجاب على «EGX30».

وعلى صعيد سوق قطر، قالت «برايم القابضة»، إن الانخفاض به بنسب تتجاوز %15 خاصة إذا اخترق منطقة دعمه الرئيسية عند 8000 – 7600، قد يؤثر بالسلب على مؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «egx30».

كما أن الارتفاع الملحوظ للأول بنسب تتجاوز %25 خاصة حال اختراق منطقة مقاومته الرئيسية 11200 – 11700 قد يؤثر بالإيجاب على الثاني.

وعلى صعيد آخر، قالت إن الارتفاع الملحوظ لسعر الدولار مقابل العملات المحلية أثر بالإيجاب على مؤشرات الأسواق مثل الأرجنتين وتركيا .

وتابعت أن الانخفاض فى قيمة العملة المحلية أثر بالإيجاب على مؤشرات السوق المحلية ومكوناتها.

الانخفاض فى قيمة العملة أثر بالإيجاب على مؤشرات السوق

تفضيل الاحتفاظ بـ3 أسهم من بينها «القاهرة للإسكان والتعمير»

20 كياناً ضمن استراتيجية 2023 حققت المستهدف بنجاح

التراجع الحاد بمؤشر «داو جونز» انعكس سلبياً على أداء «EGX30»