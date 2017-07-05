برايم ترفع القيمة العادلة لسهم حديد عز

أسماء السيد رفعت بحوث "برايم" القيمة العادلة لسهم حديد عز من 25.35 جنيه للسهم سابقًا لتصل 27.30 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء . ورفعت "برايم" في تقريرها البحثي توقعاتها لأسعار بيع طن الحديد خلال 2017، بناء على عدة عوامل أولها اتجاه الحكومة لخفض واردات السلع تامة الصنع ومن ضمنها الحديد، وتطبي

أسماء السيد

رفعت بحوث “برايم” القيمة العادلة لسهم حديد عز من 25.35 جنيه للسهم سابقًا لتصل 27.30 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء .

ورفعت “برايم” في تقريرها البحثي توقعاتها لأسعار بيع طن الحديد خلال 2017، بناء على عدة عوامل أولها اتجاه الحكومة لخفض واردات السلع تامة الصنع ومن ضمنها الحديد، وتطبيق رسوم إغراق مؤقتة لمدة 4 أشهر على واردات حديد الأطوال من الصين وتركيا وأوكرانيا، لحماية الصناعة المحلية من واردات الحديد رخيصة الثمن .

وأشارت “برايم” إلى أن رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة اساس سيؤثر سلباً على حديد عز من ناحية إرتفاع معدل العائد الخالي من المخاطر وكذلك ارتفاع تكلفة خدمة الدين على شركة تعاني من ارتفاع حجم الديون كحديد عز، حيث سجل الدين نحو 24 مليار جنيه بنهاية عام 2016. وعلي الرغم من ذلك، فإن التأثير السلبي لهذه الخطوة قد تم تخفيفه برفع سعر البيع بنحو 200 جنيه للطن.

وأوضحت أن هذا الارتفاع البسيط في أسعار البيع بنحو 3% يعد مؤشراً على أن الشركة كانت تبيع سابقاً بأسعار تحقق لها هامش ربح جيد بالفعل، مرجحةً أنه يعتبر مؤشراً كذلك علي وجود اتفاق غير معلن بين الحكومة والشركة على عدم رفع أسعار البيع بدون داعي بهدف تحقيق هوامش ربحية أعلي من معدلات محددة.