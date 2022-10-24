«برايم» ترفع السعر المستهدف لسهم «ليسيكو» إلى 4.3 جنيه

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «برايم» إنها رفعت السعر المستهدف لسهم شركة «ليسيكو» مصر للسيراميك ومواد البناء من 3.8 إلى 4.3 جنيه مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع الصادرات مع ضعف الجنيه ونمو أسعار البيع بشكل عام.

الورقة المالية قفزت %186 منذ بداية العام والنتائج الأخيرة لا تبرر النمو الكبير

وأوضحت «برايم»، فى ورقة بحثية، أنها حافظت على توصيتها للمستثمرين بخفض الوزن النسبى مع مخاطر مرتفعة، لافتة إلى أن سهم «ليسيكو» قد ارتفع سعر بنسبة %186 منذ بداية العام، ما جعله أكبر الرابحين فى البورصة المصرية.

وأشارت إلى أن «ليسيكو مصر» تعد اسما راسخا فى صناعة السيراميك فى مصر وقد تحولت إلى الربحية فى الربع الأول 2022 بعد سلسلة خسائر استمرت 14 ربعا متتاليا ومع ذلك عادت إلى الخسائر مرة أخرى فى الربع الثانى من 2022 بسبب ارتفاع المخصصات والخسائر الرأسمالية نتيجة بيع أرض فى فرنسا.

وذكرت «برايم» أن «ليسيكو» تكبدت تاريخيا صافى خسائر خلال 6 سنوات من آخر 7 أعوام، رغم تحقيق نمو قوى فى الإيرادات، ويعود ذلك إلى تقلب هامش مجمل الربح، وارتفاع المصروفات التمويلية.

وأوضحت أن «ليسيكو» تعاني من دورة تحول نقدية طويلة تصل إلى 133 يوما فى 2021 – الفترة التى يمكن خلالها تحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء – مما يجبرها على استخدام مستويات عالية من السحب على المكشوف لتمويل احتياجات رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن الشركة لديها صافى ديون يتجاوز 815 مليون جنيه، إلى جانب 220 مليونا حسابات دائنة طويلة الأجل مستحقة لشركات الغاز، علاوة على ذلك، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية يمكن أن تضغط على تكاليف التمويل.

وتوقعت «برايم» أن يكون لدى «ليسيكو» مكانة أفضل فى أسواق التصدير على مدار السنوات القادمة، مما يؤدى إلى تحسن الإيرادات فى ضوء العديد من المحفزات.

وأوضحت أن المحفزات تتمثل فى ارتفاع أسعار صادرات الأدوات الصحية بسبب ضعف الجنيه، وارتفاع الطلب على منتجات الأدوات الصحية فى أوروبا، بدعم من شبكة التوزيع القوية، وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة.

وقالت الورقة البحثية إنه على خلفية أزمة الغاز الطبيعى الحالية فى أوروبا، بدأ بعض منتجى السيراميك فى أوروبا وآسيا فى خفض الإنتاج، مما خلق فرصة لشركة «ليسيكو» لزيادة حجم صادراتها وأسعارها.

وتوقعت «برايم» أن تصل إيرادات «ليسيكو» إلى 3.1 مليار جنيه فى 2022 على خلفية ضعف الجنيه وارتفاع طفيف فى معدلات الاستغلال بقطاع الأدوات الصحية.

ورجحت أيضًا تحقيق الشركة صافى خسارة بقيمة 37 مليون جنيه خلال 2022 إلى جانب خسائر غير متكررة قدرها 38 مليونا، وباستثناء تلك المبالغ غير المتكررة، سيؤدى إلى تحسن أرباح «ليسيكو» إلى مليون جنيه تقریبا (مقابل صافى خسارة 36 مليونا فى 2021).

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع أن يظل صافى أرباح »ليسيكو« ضعيفا فى السنوات المقبلة، ويحتمل أن تحقق خسائر بسبب الرافعة المالية المرتفعة وهامش مجمل الربح المتقلب».

وتعد مجموعة «ليسيكو» أحد أكبر مصنّعى الأدوات الصحية فى العالم، وأحد أهم منتجى البلاط والسيراميك فى مصر ولبنان وتتواجد مصانع شركات «ليسيكو» بمدينة الإسكندرية فى مصر ومنطقة كفرشيما بلبنان، وتعد علامتها التجارية من أشهر العلامات الصحية فى إنجلترا وأيرلندا.

ويعمل لدى «ليسيكو» أكثر من 6000 شخص، وتنتج ما يزيد على 6.2 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و24.8 مليون متر مربع من السيراميك سنويا.

وتقول الشركة إن %65.5 من إجمالى إنتاجها يُباع دوليا من خلال فروعها بالمملكة المتحدة (Lecico PLC) وتعتمد على شبكة قوية من الموزعين والعملاء والتجار المتخصصين فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد «ليسيكو مصر» الشركة القابضة لمجموعة «ليسيكو» التى تضم شركات «ليسيكو» للصناعات الخزفية، والسيراميك الأوروبى، والسيراميك الدولية، وشركة برج لخلاطات المياه، كما يتبع المجموعة شركة الصناعات الخزفية اللبنانية، وليسيكو المملكة المتحدة المحدودة (ليسيكو UK) و«ليسيكو بلس» للتجارة.

وتضم المجموعة أيضا شركة «ليسيكو» لتجارة وتوزيع السيراميك، و«ليسيكو بولندا»، و«ليسيكو جنوب أفريقيا»، و«ليسيكو PLC» وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.