«برايم» ترفع السعر المستهدف لسهم التجاري الدولي ليصل إلى 49.1 جنيه

رفعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” السعر المستهدف لبنك “التجاري الدولي” ليصل إلى 49.1 جنيه وحددت المحفزات له بأن يتم اقراض المؤسسات المالية بشكل أعلى من المتوقع مع تحسن الظروف الاقتصادية، إلى جانب أن يكون هناك نمو في الأرباح.

وعلى جانب آخر قالت إن المخاطر المرجح أن يواجهها السهم تتمثل في استمرار المنافسة من البنوك المملوكة للدولة والتي تؤثر على قاعدة الوادئع، إلى جانب تدهور جودة الأصول.

وقالت إنها تعتقد أن يكون المركز المالي للبنك التجاري مرنًا بدرجة كافية، فهو يستفيد من قرارات السياسة النقدية المواتية، ويتصدى أيضًا للقرارات السلبية.

ولفتت إلى أن البنك التجاري يُعدّ واحدًا من البنوك الأقل تأثرًا في السوق، خاصة أنه تمكّن من تسجيل معدلات نمو قوية منذ بداية العام على القروض بنحو 21%، والودائع بنحو 23%، في وقت كانت تصدر فيه البنوك المملوكة للدولة شهادات ادخار مرتفعة العائد، واعتبرت “برايم” أنه يشير إلى احتمالية تزايد الحصة السوقية للبنك بثبات في المستقبل.