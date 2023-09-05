برايم ترفع السعر المستهدف لسهم «أبوقير للأسمدة» إلى 60 جنيهًا خلال 12 شهرًا

رفعت بحوث برايم السعر المستهدف لسهم شركة «أبوقير للاسمدة» إلى 60 جنيهًا على مدار 12 شهرًا؛ إذ يعتمد تقييمها بشكل كبير على تكلفة الغاز الطبيعي وأسعار اليوريا وتغيرات سعر الصرف.

وأوضحت بحوث برايم في تقرير صادر مؤخرًا عن شركة «أبوقير للأسمدة» توقعاتها ارتداد في أسعار اليوريا العالمية من منطقتها الحالية عند 400 دولار للطن بسبب إلغاء روسيا لاتفاقية حبوب البحر الأسود والتي كانت تُمكِّن أوكرانيا من تصدير الحبوب و الأسمدة إلى أوروبا بموجبها.

وأضافت أن الأسباب الأخرى لتوقعاتها تشمل الاقتراب من موسم الشتاء، والذي يرافقه عادةً ارتفاع في أسعار عقود الغاز في أوروبا مما يرفع تكلفة الإنتاج وبالتالي يرفع الأسعار؛ بالإضافة إلى الاقتراب من موسم استخدام الأسمدة في الخريف مما يزيد الطلب.

وتابعت أن وقف الهند لتصدير الأرز مما يزيد من الطلب على المحاصيل ويرفع سعرها وبالتالي يمثل حافز للمزارعين، واستمرار الصين في فرض بعض القيود على صادرات الأسمدة يشكل بعض المسببات لرفع السعر في حدود 10% عن توقعاتها سابقا للعام المالي 2024/2023.

توقعات بخفض قيمة الجنيه مجددًا

وتوقعت بحوث برايم انخفاض جديد للجنيه أمام الدولار في العام المالي 2023-2024 مما يؤثر إيجاباً على أرباح أبو قير للاسمدة نظراً لتصديرها ما يقرب من نصف إنتاجها. ففي العام المالي الماضي تجاوزت مكاسبها من فروق العملة فقط حاجز الـ 3 مليار جنيه.

2.08 مليار دولار القيمة السوقية لأبوقير للأسمدة

وكشفت برايم في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي عن استحواذ «أبوقير للأسمدة» على المركز السادس من حيث القيمة السوقية مقابل أقرانها عالميًا بـ 2.08 مليار دولار وفقًا للأسعار في 28 أغسطس 2023.

الجراف التالي يوضح القيمة السوقية لـ 7 شركات أسمدة عالميًا: