بورصة وشركات

«برايم» ترصد 9 أسهم مصرية قد تستفيد من أزمة روسيا وأوكرانيا

على رأسها أبو قير ومصر لإنتاج الأسمدة
أسماء السيد 7:23 م, السبت, 26 فبراير 22 7:23 م, السبت, 26 فبراير 22

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رصدت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”  حوالي 9 أسهم مقيدة في البورصة المصرية، رجّحت استفادتها من الحرب الواقعة بين دولتي روسيا وأوكرانيا حاليًّا.

ولفتت، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن الاستفادة قد تكون ناجمة عن ارتباط منتجات هذه الأسهم بالتسعير العالمي.

وتمثلت هذه الأسهم في أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة والقابضة المصرية الكويتية والمالية والصناعية المصرية ومصر للألومنيوم  ومصر لصناعة الكيماويات وسيدي كرير للبتروكيماويات والقلعة القابضة للاستشارات المالية  والإسكندرية للزيوت المعدنية>

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وأكدت “برايم” أن هذه الاستفادة ستكون اعتمادًا على الاتجاه ودرجة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو.

وبدأت روسيا هجومًا عسكريًّا واسعًا منذ يوم الخميس الماضي على أوكرانيا، بما أثار الذعر في الأسواق العالمية ودفع أسعار البترول للتحليق عاليًا بالقرب من 100 دولار للبرميل، في ظل توقعات بتعطل محتمل للإمدادات العالمية.

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بقلم أسماء السيد

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