«برايم» ترصد حزمة أسهم تختبر مستويات مقاومة في البورصة المصرية بالمديين القريب والقصير

رصدت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، حزمة من الأسهم تختبر مستويات مقامة على المديين القريب والقصير في البورصة المصرية، كان من بينها العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة والشرقية للدخان – إيسترن كومباني.

وعلى صعيد المدى القريب قالت برايم إن سهم شركة أطلس يختبر المقاومة بين 0.35 و0.37 جنيه، والعز – الجوهرة 21 و22 جنيه، وأيضًا الاسماعيلية للدواجن بين 13.5 و14 جنيها، و سبيد ميديكال 0.51 و 0.54 جنيه.



و على المدى القصير، قالت إن سهم شكرة أسيك للتعدين يتجه نحو 15 و15.20 جنيه، والشرقية للدخان 32 و 33 جنيها، وإي فاينانس طالما ظلت تتحرك أعلى 17.50 و 18.50 جنيه، فمن المرجح صعودها نحو 20.50 و21 جنيها، وأخيرًا الرواد للسياحة بين 20 و21 جنيها.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، أمس، نحو 2.37%، ليغلق عند مستوى 22128 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.68%، عند مستوى 4063 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 3.51%، عند 6154 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات على الأسهم 2.6. مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204 أسهم، ارتفع منها 135 سهما، وتراجع 24 سهما، فيما استقر 45 سهما دون تغيير.