«برايم» ترسم قصة 12 سهماً في البورصة المصرية تتحرك وفقا لتطورات الاقتصاد الكلي

رسمت وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” قصة 12 سهما في البورصة المصرية، قالت أنها تمثل “الحلقة المفقودة” التي قد يغفلها المستثمرون، موضحة أن الأسهم تتحرك وفقا لتطورات الوضع الاقتصادي الاخير وسعر العملة وغيرها من الامور.

وقسمت “برايم” – في ورقة بحثية مطولة وصلت “المال” – قصتها إلى 4 أجزاء الأول الأسهم المرتبطة بالدولار (6 أسهم)، والثاني الأسهم المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة (سهمان)، والثالث الأسهم المرتبطة بالدولة (سهمان)، والرابع الأسهم المرتبطة بأقرانها (سهمان).

أولا: الأسهم المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة



1 – البنك التجاري الدولي سعر مستهدف خلال 12 شهراً 41.1 جنيه (+19%)

كان البنك التجاري ولا يزال أهم سهم في القطاع المصرفي المصري، ليس فقط لأنه أكبر بنك خاص في البلاد ولكن أيضاً لصفاته القوية.

“قالت برايم” أن البنك يحقق جميع الاختيارات للإبحار في الوضع الحالي سواء من خلال فجوة إعادة تسعير إيجابية أو مركز للعملة الأجنبية يمثل 22% من حقوق الملكية، أو كونه أحد البنوك الأقل تأثراً بمقياس نسبة الاحتياطي الإلزامي الجديدة.

يتم تداول سهم البنك الآن عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 6.5 مرة ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.6 مرة.



2 – بنك فيصل الإسلامي المصري سعر مستهدف خلال 12 شهراً 19.7 جنيه (+28%)

كأكبر بنك إسلامي في مصر، يمتلك البنك مجموعة ضخمة من الودائع بتكلفة تمويل منخفضة نسبياً، ومن المفارقات أن أداة الاستثمار الرئيسية للبنك هي سندات الدين، والتي تحقق دخلاً معقولاً مع مخاطر منخفضة في المقابل.

على الرغم من أن البنك يستفيد بشكل هامشي من ارتفاع أسعار الفائدة بفضل فجوة إعادة تسعير الأصول الإيجابية، إلا أن الربح الرئيسي له يظل انخفاض الجنيه حيث يتمتع بمركز للعملة الأجنبية بنسبة 44% من إجمالي حقوق الملكية، مما يسمح بتحقيق مكاسب ضخمة لإعادة تقييم العملات الأجنبية مع كل انخفاض كما رأينا في الربع الأول 2022.

أما بالنسبة للتحديات الأحدث، فإن البنك هو أحد أقل البنوك تأثراً بمتطلبات نسبة الاحتياطي الإلزامي الجديدة.

يتم تداول سهم البنك الآن عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 2.8 مرة ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.5 مرة.

ثانياً: الأسهم المرتبطة بالدولة



1 – المصرية للاتصالات سعر مستهدف خلال 12 شهراً 46.7 جنيه (+117%)

على سبيل الخلفية، قامت المصرية للاتصالات بتعديل اتفاقية المساهمين الخاصة بها مع فودافون جروببشأن فودافون مصر في منتصف عام 2021، مما أدى إلى رفع تصنيف سهمها لتعكس اتفاقية أفضل أدت في النهاية إلى توزيعات أرباح أكثر اتساقاً ضمن سياسة توزيع أكثر وضوحاً.

في الآونة الأخيرة، أشارت تقارير إعلامية إلى صفقة محتملة، حيث قد يكون جهاز قطر للاستثمار مهتماً بالاستحواذ على حصة تبلغ 20% في فودافون مصر من حصة البالغة 45%، والتي نفتها قائلة إنها لم تتلق أي شيء في هذا الصدد.

ومع ذلك، إذا تلقت المصرية للاتصالات عرضاً من جهاز قطر للاستثمار (أو أي متقدم آخر)، فإننا نعتقد أن لن ترضى على الأرجح بسعر أقل من التقييم الضمني لشركة فودافون مصر في صفقة فوداكوم، عندما قامت فودافون جروب بتحويل حصتها البالغة 55% إلى شركة فوداكوم بسعر 2.365 مليار يورو (ما يعادل في ذلك الوقت 2.738 مليار دولار).

صحيح أن بيع حصة فودافون مصر من شأنه أن يظهر القيمة المكنونة في ، لكننا نعتقد أن السوق يتجاهل الأعمال الأساسية لشركة والتي تحقق أرباحاً تشغيلية قوية كما نوضح أدناه:

فودافون مصر: وفقاً لتقييم فوداكوم الضمني لشركة فودافون مصر، تبلغ قيمة حصة البالغة 45% 53.7 مليار جنيه أو 31.5 جنيه للسهم، على أساس سعر الصرف 24 جنيه للدولار.

بافتراض أن المصرية للاتصالات ستبيع فقط حصة 20% عند تقييم فوداكوم، فإن ستحقق عوائد نقدية بقيمة 19.1 مليار جنيه أو 11.2 جنيه للسهم، بعد خصم ضريبة أرباح رأسمالية.

وعند نفس تقييم فوداكوم (ولكن دون احتساب ضريبة أرباح رأسمالية)، تبلغ قيمة الحصة المتبقية لـ البالغة 25% 29.8 مليار جم أو 17.5 جنيه للسهم، ومن ثم، فإن إجمالي استثمارات في فودافون مصر سيصل إلى 48.9 مليار جنيه أو 28.7 جنيه سهم.

أعمال الأخرى: بالنظر إلى الأعمال الأخرى للمصرية للاتصالات، نرى أنها يمكن أن تحقق أرباحاً تشغيلية بقيمة 6.2 مليار جنيه في عام 2022 (بعد خصم ضريبة الدخل)، مع تقييم قيمة الجزء المتبقي دون حصتها في فودافون مصر عند فقط 5 أضعاف (وهو مضاعف ربحية منخفض للغاية)، فإننا نصل إلى 30.8 مليار جنيه أخرى أو 18 جنيه للسهم.

بالنظر إلى الأعمال الأخرى للمصرية للاتصالات، نرى أنها يمكن أن تحقق أرباحاً تشغيلية بقيمة 6.2 مليار جنيه في عام 2022 (بعد خصم ضريبة الدخل)، مع تقييم قيمة الجزء المتبقي دون حصتها في فودافون مصر عند فقط 5 أضعاف (وهو مضاعف ربحية منخفض للغاية)، فإننا نصل إلى 30.8 مليار جنيه أخرى أو 18 جنيه للسهم. في المجمل: يمكن أن تبلغ قيمة 79.7 مليار جنيه أو 46.7 جنيه لسهم المصرية للاتصالات.

2 – الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 12 سعر مستهدف خلال 12 شهراً 27.1 جنيه (+23%)

إن الوطنية للإسكان للنقابات المهنية ليست من المشتبه بهم المعتادين لأي مستثمر مهتم بالأسماء المدرجة بالبورصة المصرية.

بادئ ذي بدء، لا ينم اسم الشركة على ما تقوم به في الواقع من الأعمال، كانت تمتلك أحد فنادق القاهرة المرموقة، وهو ميريديان هليوبوليس، القريب من مطار القاهرة الدولي.

قامت الشركة ببيع الفندق في عام 2021 بقيمة إجمالية قدرها 605 مليون جنيه، تم دفع 50% منها، مع سداد نسبة الـ 50% المتبقية على مدى خمس سنوات.

حتى الآن، دأبت الشركة على تحصيل الأقساط بانتظام من بيع الفندق، علاوة على ذلك، يبدو أن الشركة في طريقها لتوزيع أرباح نقدية على مساهميها كل عام بينما تقوم بتحصيل تلك الأقساط.

نلاحظ أن أغلبية الشركة مملوكة من قبل البنوك المملوكة للدولة، وهي البنك الأهلي المصري (39.6%)، وبنك مصر (31.7%)، وبنك ناصر الاجتماعي (3%)، ولا يتبقى سوى 8% للتداول الحر.

إجمالي المستحق من بيع الفندق يبلغ حالياً 382.5 مليون جنيه أو حوالي 24 جنيه للسهم. ومع ذلك، فإن لديها أصلين آخرين نعتقد أن سعر السوق لا يعكسهما: (1) مبنى من 10 طوابق في مدينة نصر مع وحدات تجارية و(2) قطعة أرض مساحتها 30,000 متر مربع في سهل حشيش والتي سيتم استبدالها من قبل شركة المصرية للمنتجعات السياحية بقطعة أرض أخرى بنفس المساحة والقيمة.

بالنظر إلى أصول الشركة الأخرى بالإضافة إلى النقدية وما يعادلها، نعتقد أن السهم يمكن أن يكون بقيمة 27.1 جنيه للسهم على الأقل، وهو ما نعتقد سيتم دفع معظمها كأرباح نقدية على مدار السنوات القليلة القادمة، مما يوفر للمستثمرين ثباتاً من الدخل.

ثالثاً: الأسهم المرتبطة بأقرانها

1- العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) سعر مستهدف خلال 12 شهراً 20 جنيه (+83%)

نرى كأقوى شركة سيراميك من حيث الكفاءة التشغيلية، حيث تتجاوز نظيراتها المدرجة في البورصة المصرية وحققت أرباحاً بقيمة 83 مليون جنيه في النصف الأول 2022 و 138 مليون جنيه في آخر 12 شهراً.

نمت الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب خلال 5 سنوات بنسبة 14% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه في عام 2021.

أهم ما نراه في الشركة هما نقطتان: (1) يتم تداول حالياً بسعر منخفض للغاية مضاعف ربحية لآخر 12 شهر عند 4 مرات مع عائد توزع للأرباح بنسبة 5% و(2) تتمتع بكفاءة تشغيلية أفضل وهوامش ربح أعلى (بلغ متوسط هامش مجمل الربح 25% خلال السنوات الخمس الماضية).

نعتقد أنه يجب تقييم بمضاعف EV / EBITDA لآخر 12 شهر عند 5 مرات، وهو خصم كبير على مضاعف ليسيكو مصر البالغ 11 مرة، وهذا يترجم إلى سعر مستهدف قدره 20 جنيه للسهم، والذي لا يزال يشير إلى مضاعف ربحية لآخر 12 شهر فقط عند 7 مرات.



2 – تعليم لخدمات الإدارة سعر مستهدف خلال 12 شهراً 7 جنيه (+112%)

منذ أن تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 7 أبريل 2021، انخفض بنسبة 50% بحلول 7 سبتمبر 2022.

ضمن نفس القطاع، نجد نظير هو سيرا للتعليم ومع ذلك، استمر في تسجيل نمو أرباح صحي كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب لمدة 3 سنوات (2018-2021) بنسبة 44% مقابل 37% لسيرا، مدفوعاً بمعدل نمو سنوي مركب للإيرادات لمدة 3 سنوات بنسبة 30%. خلال نفس الفترة.

ارتفع معدل تسجيل الطلاب في ومتوسط ​​الرسوم الدراسية بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 3 سنوات بنسبة 7% و 22%، على التوالي. لوضع الأمور في نصابها الصحيح، نظرنا إلى مضاعفات التقييم الحالية لـ وكيف تقارن بمضاعفات سيرا.

نلاحظ أن لدينا تصنيف زيادة الوزن على سيرا (سعر مستهدف خلال 12 شهراً 20.6 جنيه)، لكننا نعتقد أنه طال انتظار إعادة تصنيف لسد الفجوة مع سيرا، نظيره الرئيسي.

النقاط الرئيسية لدينا هي: (1) يبلغ مضاعف EV/EBITDA لآخر 12 شهر لشركة تعليم عند 6.8 مرة، وهو خصم بنسبة 46% مقارنة بـ سيرا عند 12.5 مرة، (2) يبلغ مضاعف الربحية لآخر 12 شهر لـ عند 10.4 مرة، وهو خصم بنسبة 59% مقارنة بسيرا عند 25.1 مرة.

(3) عند مضاعفات التقييم بناء على سعر السوق لسيرا (مضاعف EV/EBITDA ومضاعف ربحية لآخر 12 شهر)، سيكون قيمة هي 7 جنيه للسهم (والذي نعتبره سعرنا المستهدف خلال 12 شهر)، و(4) عند سعرنا النستهدف خلال 12 شهر لسيرا، يكون مضاعف EV/EBITDA ومضاعف ربحية لآخر 12 شهر عند 18.1 مرة و39.1 مرة، على التوالي، مما يشير إلى أن يمكن أن يصل تقييمه إلى 10.5 جنيه للسهم.

رابعاً: الأسهم المرتبطة بالدولار (6 اسهم)



1- أبو قير للأسمدة سعر مستهدف خلال 12 شهراً 40 جنيه للسهم (+43%)

توقعت “برايم” أن يبلغ متوسط ​​أسعار اليوريا 650 دولاراً للطن في 2023/2022 على خلفية ارتفاع تكاليف المدخلات وهيكل العرض الإجمالي في الأسواق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تكن أسعار اليوريا عُرضة لقوة الدولار والمخاوف المستمرة من الركود العالمي في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، من المفترض أن يبشر ضعف الجنيه بالخير بالنسبة لأسعار البيع لابو قير، حيث تتوقع “برايم” أن يصل التدفق بالدولار في المتوسط ​​إلى 80% من الإيرادات في 2023/2022 مقابل 70% في 2022/2021.

في حين أنه على الأقل 80% من تكلفة البضاعة المباعة لابو قير ترتبط بالدولار، فإننا نعتقد أن صافي التأثير لضعف الجنيه المصري سيساهم بشكل كبير في الربحية.

وتلتزم الشركة بنسبة 55% من إنتاجها للسوق المحلي بأسعار مدعومة؛ ومع ذلك، فإن مساهمة في السوق المحلية يتم تحقيقها في الغالب من خلال نترات الأمونيوم، والتي تقل أسعارها المحلية بنسبة 50% عن الأسعار الدولية.

وبذلك، تحرر الحجم المخصص للتصدير لليوريا، والتي تمثل أسعارها المحلية 30% فقط من الأسعار الدولية.

تتوقع أن تصل إيرادات وأرباح 2023/2022 إلى 22 مليار جنيه (+35% على أساس سنوي) و 10 مليار حنيه (+11% على أساس سنوي)، على التوالي.

يتم تداول سهم ابو قير للاسمدة حالياً عند مضاعف ربحية متوقعة لعام 2023/2022 بقيمة 3 مرات ومضاعف EV/EBITDA المتوقع لعام 2023/2022 بقيمة 2 مرة.

وفي الوقت نفسه، يشير السعر المستهدف خلال 12 شهراً لـ إلى أن مضاعف ربحية متوقعة لعام 2023/2022 يبلغ 5 مرات فقط.



2- موبكو سعر مستهدف خلال 12 شهراً 180 جنهي للسهم (+56%)

توقعت “برايم” أن يبلغ متوسط ​​أسعار اليوريا 570 دولاراً للطن، متبوعاً بحركة سعر تصحيحية ستدفع أسعار اليوريا إلى مستوياتها الطبيعية على مدار السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 350 دولاراً للطن بحلول عام 2027.

اعتادت شركة موبكو على الالتزام بحوالي 25-30% من إنتاجها من اليوريا للسوق المحلي، مما ساعد الشركة على الاستفادة بشكل كبير من ضعف الجنيه على مدار السنوات الست الماضية.

ومع ذلك، بالنظر إلى أداء شركة حتى الآن في عام 2022، نجد أن الشركة بدأت في تخصيص المزيد من إنتاجها من اليوريا (حوالي 55%) للسوق المحلي.

يمكن لمثل هذا المزيج المحلي / التصدير أن يحد من قدرة الشركة على الاستفادة من ضعف الجنيه المصري، حيث سيتم توجيه التخصيص بشكل أكبر إلى السوق المحلية. ومع ذلك، يمكن أن يبشر بالخير لشركة على المدى الطويل في شكل احتواء لتكاليف الغاز الطبيعي.

منذ سبتمبر الماضي، غيرت الحكومة المصرية الطريقة التي يدفع بها منتجو الأسمدة النيتروجينية مقابل الغاز الطبيعي، فانتقلوا إلى صيغة تسعير بدلاً من سعر ثابت هو 5.75 دولاراً أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تعتقد “برايم” أن مثل هذا القرار ليس له أي تأثير على في الوقت الحالي لأنها تعتمد بالفعل على صيغة تسعير متغيرة مختلفة. في الواقع، نعتقد أن صيغة التسعير الخاصة بموبكو لا تزال لها اليد العليا لأنها لا تحتوي على حد أدنى يبلغ 4.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومع ذلك، فإن آلية التسعير الجديدة تقودنا إلى تكوين رأي إيجابي حول فيما يتعلق بما سيحدث عندما ينتهي عقد الغاز الطبيعي الحالي لشركة .

في السابق، كنا نعتقد أنه بعد انتهاء صلاحية صيغة التسعير الحالية لشركة موبكو، سيتم تطبيق مخطط تسعير ثابت (مثل باقي القطاع في ذلك الوقت).

ومع ذلك، فإن صيغة التسعير الجديدة ستوفر هوامش أفضل لموبكو في الفترات التي تتجاوز عقدها الأفضل لتسعير الغاز الطبيعي، خاصة وأن الصيغة الحالية تكافئ المنتجين الذين لديهم تعرض محلي أعلى.

علاوة على ذلك، تتمتع بالقدرة على أن تكون دافعةً لتوزيعات الأرباح بصورة أكثر وضوحاً نظراً لأن ميزانيتها العمومية ستكون خالية من الديون بحلول ديسمبر 2022، مع التزامات بنفقات رأسمالية معقولة.

يتم تداول حالياً عند مضاعف EV/EBITDA متوقع لعام 2022 يبلغ 3 مرات، أما سعرنا المستهدف خلال 12 شهراً يعني مضاعف EV/EBITDA متوقع لعام 2022 يبلغ 4 مرات.

3 – القابضة المصرية الكويتية سعر مستهدف خلال 12 شهراً 43 جنيه للسهم (+59%)

نظراً لمستوى التنوع الكبير، تستعد القابضة الكويتية لاحتمالية تخفيض قيمة العملة المحلية، نظراً لاستراتيجياتها الأساسية لاستبدال الواردات والاعتماد على المدخلات المحلية. تستعد للاستفادة بشكل كبير من خلال الإسكندرية للأسمدةالمملوكة لها بنسبة 57.4% من الارتفاع الحالي للأسمدة النيتروجينية، حيث أثبتت اليوريا أنها أكثر مرونة في مواجهة مخاوف الركود من تداول السلع الأخرى.

ونعتقد أن صيغة تسعير الغاز الطبيعي الجديدة لمنتجي الأسمدة النيتروجينية ستؤدي إلى أسعار غاز مورد للإسكندرية للأسمدة أعلى بكثير من السعر السابق الذي يبلغ 5.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كان هذا بسبب حقيقة أن الإسكندرية للأسمدة تخصص ما يقرب من 25-30% من إنتاجها للسوق المحلي.

ومع ذلك، نعتقد أن التأثير السلبي لصيغة تسعير الغاز الطبيعي الجديدة سوف يتلاشى بسرعة أكبر من المتوقع. لن تكون صيغة الغاز الطبيعي الجديدة بهذا التأثير على أرباح 2022 المتوقعة نظراً لأنها لا تغطي سوى الربع الأخير من العام تقريباً.

وفي الوقت نفسه، نعتقد أن التأثير السلبي في عام 2023 سيكون مؤقتاً وقد يتحول إلى إيجابي بعد عام 2024، نظراً لتوقعاتنا بعودة أسعار اليوريا لمستوياتها الطبيعية.

من ناحية أخرى، يجب أن توفر التوسعات في خطوط الأعمال الأخرى لـ مساحة كافية للنمو، مثل (1) زيادة سعة النفثالين فورمالدهيد المسلفنة (SNF) لشركة سبريا مصر،(2) إدخال خطوط جديدة لحمض الكبريتيك، (3) بدء العمليات التشغيلية لنايلوود، و (4) رفع الطاقة الإنتاجية لنات إينيرجي.

يتم تداول حالياً عند مضاعف ربحية متوقعة لعام 2022 عند 5 مرات في حين أن السعر المستهدف خلال 12 شهراً يشير إلى مضاعف ربحية متوقعة يبلغ 8 مرات.



4 – مصر لصناعة الكيماويات سعر مستهدف خلال 12 شهراً 20 جنيه للسهم (+52%)

صعد سهم أكثر من 50% حتى الآن في عام 2022 بعد أداء مذهل في 2022/2021، حيث ارتفعت الأرباح إلى 211 مليون جنيه (+59% على أساس سنوي).

نعتقد أنه يمكن لأداء الممتاز أن يستمر لعام آخر. تمتعت الشركة بانخفاض أسعار الكهرباء منذ عام 2020 عندما تحركت الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي.

وفي الوقت نفسه، تحسنت أسعار بيع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الطلب على الصودا الكاوية في أعقاب الوباء.

تتمتع بحصة في السوق المحلية تبلغ 25%، مع تصدير حوالي 15% من إيراداتها، ولا تزال أسعار الصودا الكاوية مرتفعة وقليلة التعرض لموجة التصحيح التي أثرت على السلع منذ صيف عام 2022.

ومن ناحية أخرى، نتوقع أن تظل أسعار الصودا الكاوية فوق متوسط ​​المستويات التاريخية لبعض الوقت. بفضل متوسط ​​أسعار البيع القوية، والتي ستستفيد من ضعف الجنيه، نتوقع أن تسجل أرباحاً تصل إلى 250 مليون جنيه في 2023/2022 بشكل متحفظ، متجاوزةً بقوة الرقم القياسي لعام 2022/2021.

ومن ثم، فإن سهم يتداول حالياً عند مضاعف ربحية متوقعة يبلغ 4 مرات فقط، حتى بعد الارتفاع القوي في سعر السهم في حين أن السعر المستهدف خلال 12 شهراً يشير إلى مضاعف ربحية متوقعة يبلغ 6 مرات ومضاعف EV/EBITDA متوقع يبلغ 4 مرات.

5 – النساجون الشرقيون للسجاد سعر مستهدف خلال 12 شهراً 16.5 جنيه (+112%)

نمت إيرادات الشركة وصافي دخلها بمعدلات نمو سنوية مركبة لمدة 5 سنوات بلغت 11% و18%، على التوالي، من 2016 إلى 2021، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري في عام 2016.

كشركة تستهدف التصدير وصادرات تمثل حوالي ثلثي إيراداتها، يجب أن تستفيد بشكل كبير من ضعف الجنيه المصري ودعم الصادرات التي تحصل عليه

في الواقع، مثل دعم الصادرات في المتوسط حوالي 30% من صافي دخل بين عامي 2016 و2021 وهي أكبر دافع لتوزيعات الأرباح بالقطاع الاستهلاكي وواحدة من أفضل الشركات في البورصة المصرية، حيث تجاوزت نسبة توزيعات الأرباح في بعض الأحيان 100%.

يتم تداول سهم الشركة عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر عند 6 مرات ومضاعف EV/EBITDA لآخر 12 شهر يبلغ 4 مرات.



6 – بي إنفستمنتس القابضة سعر مستهدف خلال 12 شهراً 16 جنيه (+27%)

هي شركة ملكية خاصة مع استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات، من القطاع العقاري إلى القطاع المالي غير المصرفي إلى قطاع التجزئة وقطاع الطاقة النظيفة. في الآونة الأخيرة، بدأت في الاستفادة من قطاع الرعاية الصحية.

منذ عام 2017، قامت بتكوين عدد من الحصص الكبيرة في لاعبين مختلفين في تلك القطاعات، بما في ذلك مدينة نصر للإسكان والتعمير، وابتكار، جورميه، إنفينيتي سولار، وغيرها. هذا العام، بدأت في التفكير في التخارج من بعض استثماراتها بنجاح مع عوائد جيدة:

في أبريل 2022، وافقت على بيع حصتها غير المباشرة البالغة 44.7% في جيزة سيستمز إلى شركة حلول ومقرها السعودية بتقييم إجمالي حقوق الملكية بقيمة 119 مليون دولار، مما يعني تقييم ضمني يبلغ 53 مليون دولار لشركة .

تم تنفيذ الصفقة في أكتوبر، مع إيداع 10% من قيمة الصفقة في حساب ضمان بانتظار تقييم رأس المال العامل والأرصدة النقدية لشركة جيزة سيستمز. من المقرر فض حساب الضمان هذا قريباً.

بحلول يوليو 2022، عُرضت على فرصة للتخارج من حصتها المتبقية البالغة 6.38% في TotalEnergies Marketing Egypt LLC إلى شركة أدنوك للتوزيع ومقرها الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 406 مليون دولار، مما يعني تقييم ضمني يبلغ 26 مليون دولار لشركة .

نعتقد أن في طريقها لإكمال هذا التخارج قريباً، في انتظار بعض المفاوضات القانونية.



من ناحية التقييم، نعتقد أن الشركة يمكن أن تحقق عائد صافي يقارب 40 مليون دولار من السابق وحوالي 20 مليون دولار من الأخير.

ونلاحظ أيضاً أنه بحلول نهاية النصف الأول 2022، كان صافي مركز نقدي لشركة جيداً عند 304 مليون جنيه (15% من القيمة السوقية لها)، وإذا أضفنا مبيعات الحصص المذكورة أعلاه، فإن صافي النقدية وما يعادلها لشركة سيبلغ 1.7 مليار جم أو 83% من القيمة السوقية لشركة.

نظراً لأن كلا التخارجين مقومان بالدولار الأمريكي، سنحتاج إلى إعادة تقييم عائدات البيع بسعر الصرف السائد اليوم عند 24.3 جنيه للدولار الآن.

مع الأخذ في الاعتبار (1) ضريبة الأرباح الرأسمالية للتخارج المذكور أعلاه بالإضافة إلى جميع الاستثمارات الأخرى ضمن محفظة (والتي نفترض أنه سيتم بيعها في النهاية في المستقبل) و(2) رسوم الإدارة وحُسن الأداء، نعتقد بشكل متحفظ أن قد تصل قيمتها إلى 2.6 مليار جنيه أو 16 جنيه للسهم.

عند مضاعف قيمة دفترية يبلغ فقط 1 مرة، نعتقد أن السوق يعلق قيمة قليلة على الاستثمارات الأخرى التي تمتلكها ، بما في ذلك الحصة المسيطرة في مدينة نصر للاسكان.

من الآن فصاعداً، نعتقد أن إدارة ستستخدم عائدات البيع من أجل (1) توسيع استثمارات محفظتها في قطاعات أخرى (مثل الرعاية الصحية) و (2) توزيع أرباح نقدية للمساهمين.