«برايم» ترجح زيادة تراكمية بإيرادات شركة غزل المحلة بنسبة 13% خلال 7 سنوات

قالت بحوث شركة “برايم القباضة للاستثمارات المالية”، إنها تتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 7 سنوات بنسبة 13% لتصل إلى 155 مليون جم بحلول عام 2030.

وأوضحت أنه في ضوء العطلات الصيفية وإجازة عيد الأضحى الطويلة في يوليو، تم تمديد فترة الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم، البالغة قيمته 98 مليون جنيه حتى 14 أغسطس 2022ـ مما يعطي المزيد من الوقت للمستثمرين لدراسة أسس وحيثيات الاستثمار.

ولفتت، في تقرير بحثي لها، إلى أنه بصورة متزامنة تم رفع الحد الأقصى للاكتتاب من 2 مليون سهم إلى 15 مليون سهم. ومن ثم فإن الحد الأقصى من الأسهم التي يمكن لأي مستثمر الاكتتاب فيها الآن هو 7.5 ضِعف الكَمية الأولى.

وقالت إنه من المتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 7 سنوات قدره 27%، إلى 70 مليون جم بحلول عام 2030.

كما رجحت أن ينمو صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 7 سنوات يبلغ 22% إلى 67 مليون جم بحلول عام 2030.