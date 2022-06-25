«برايم» ترجح استمرار ضعف الجنيه المصري ببطء الفترة المقبلة

توقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” استمرار ضعف الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ولكن ببطء وذلك حتى تمتص السوق المحلية تنفيذ الحكومة لبرنامج استبدال الواردات للحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج .

ورجحت، في تقرير بحثي لها، أن يستمر الجنيه المصري في التعرض لبعض الضغوط، وإن كان ذلك ببطء أيضًا، وذلك في ضوء قرار رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، ومن المرجح حدوث الأمر نفسه، الشهر المقبل.

ورأت “برايم” أن استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، قد يزيد من الضغط على الجنيه المصري.

وبشكل عام، توقعت “برايم” أن يعمل البنك المركزي المصري على عدم تأثر مؤشر أسعار المستهلك بتقلبات سعر الصرف بصورة كبيرة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذا لزم الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد أبقى، خلال اجتماع الخميس الماضي أمس الأول، على أسعار الفائدة دون أي تغيير.