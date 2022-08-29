«برايم» تدرس دخول مستثمر إستراتيجى لـ«غزل المحلة للكرة»

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية – التى تدير عملية طرح «غزل المحلة لكرة القدم»- أنها ستسعى إلى جذب مستثمر إستراتيجى لتمويل زيادة رأسمال الأخيرة ليصل إلى 200 مليون جنيه، وتأهيلها للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وانتهت أمس المهلة الزمنية للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم من 102 إلى 200 مليون جنيه، بنسبة تغطية %20 فقط، ليتم تعليق قيدها فى جداول البورصة.

وأضاف «ماهر» – فى تصريحات لـ«المال» – أن قيد «غزل المحلة لكرة القدم» فى البورصة مرتبط باستكمال زيادة رأس المال عبر مستثمر إستراتيجي، أو الانتظار حتى صدور قوائم مالية عن سنتين على الأقل كما تنص شروط القيد، علما بأن الشركة تأسست فى يناير 2021.

وأعلنت البورصة مد فترة اكتتاب «غزل المحلة» حتى 14 أغسطس الجارى بدلا من 3 يوليو الماضى عقب عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة، قبل أن يتم المد مرة أخرى حتى نهاية جلسة أمس.

وبدأ الاكتتاب العام فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة غزل المحلة لكرة القدم فى 12 يونيو الماضى، ليرتفع من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون، بعدد 98 مليون سهم بسعر 1.02 جنيه.

وأوضح «ماهر» أن «غزل المحلة لكرة القدم» تلقت فى فترة سابقة رغبات من مستثمرين خليجيين للمشاركة فى زيادة رأس المال، إلا أن الحرص على إتاحة الفرصة لأبناء المدينة فى المشاركة كان وراء تنفيذ الزيادة من خلال الطرح فى البورصة.

ويتكون رأس مال «غزل المحلة للكرة» من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالى 65 مليون جنيه- مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة- وتمت زيادته بـ37 مليونا من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية فى اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليونا للاكتتاب العام.

كانت «المال» كشفت مسبقا أن الطرح الخاص لشركة غزل المحلة شهد مشاركة كل من «مصر القابضة» للتأمين، وشركة «غزل المحلة الأم» بجانب مؤسسة استثمارية كويتية وأخرى مصرية وشركتين من السعودية وبعض الأفراد ذوى الملاءة المالية.