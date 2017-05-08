برايم تخفض القيمة العادلة للمصرية للاتصالات

أسماء السيدخفضت بحوث شركة "برايم" القيمة العادلة لسهم شركة المصرية للاتصالات إلى 13.94 جنيه سهم، مع توصية بالشراء.وتوقعت برايم في تقريرها البحثي، انخفاض نسبة نمو خدمات التشغيل الثابت خلال السنوات القادمة، خاصة بعد تقديمها عن طريق مشغلي المحمول الآخرين، وشهدت خدمة الصوت الثابت نموا في

أسماء السيد

خفضت بحوث شركة “برايم” القيمة العادلة لسهم شركة المصرية للاتصالات إلى 13.94 جنيه سهم، مع توصية بالشراء.

وتوقعت برايم في تقريرها البحثي، انخفاض نسبة نمو خدمات التشغيل الثابت خلال السنوات القادمة، خاصة بعد تقديمها عن طريق مشغلي المحمول الآخرين، وشهدت خدمة الصوت الثابت نموا في الإيرادات بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي في عام 2016 لتصل إلى 2.88 مليار جنيه إجمالا لقطاع التجزئة ككل.

وأشارت إلى استمرارية توفير قطاع البيانات الثابت، الدعم اللازم لقطاع الخدمات الصوتية الثابتة.

وبحسب التقرير، شهدت إجمالي إيرادات قطاع البيانات نموا مذهلا بنسبة 38.3٪ في عام 2016، نتيجة ارتفاع عدد المستخدمين، كما أدى استخدام الألياف الضوئية إلى موجة جديدة من الطلب على خدمات الإنترنت عالية السرعة التي من المتوقع أن تدفع النمو في هذا القطاع في السنوات المقبلة، حيث تم تقديم باقات الانترنت عالية السرعة الجديدة، في نطاق سعري أعلى قليلا من الباقات السابقة و لكنها توفر خدمة وقيمة اجمالية افضل للعملاء، مقابل الارتفاع البسيط في التكلفة

وتابع : ” نتوقع 15% متوسط معدل النمو في عدد مستخدمو الانترنت، خلال فترة التوقعات ليصل إلي 78.8 مليون مستخدم في 2021 ونتوقع أن تشهد إيرادات القطاع متوسط معدل النمو بمقدار 17.8%، خلال فترة توقعاتنا، وسيكون النمو مدفوعاً بالتحسن في متوسط الايرادات لكل عميل، نتيجة الباقات الجديدة الافضل ربحية و النمو في عدد المستخدمين.”

ووقعت شركة المصرية للاتصالات أخيرا مذكرة تفاهم مع أورانج مصر بخصوص التجوال المحلي بالإضافة إلى اتفاقية خدمة النقل المحلي علي شبكات المصرية للاتصالات (خدمات البنية التحتية) لصالح عملاء أورانج مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات ابتداء من عام 2018.

وأعلنت المصرية للاتصالات في مارس الماضي عن أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع أحد مشغلي المحمول الحالين، للتوصل إلى اتفاق يسمح للشركة باستخدام شبكاتهم لتقديم خدمات المحمول الجيل الثاني، لحين انتهاء المصرية للاتصالات من أعمال البنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الرابع، ومن ثم أعلنت المصرية للاتصالات رسميًا في أبريل الماضي أنها وقعت مذكرة تفاهم مع أورانج مصر بخصوص التجوال المحلي، مما سيتيح للشركة تقديم خدمات المحمول (للجيل الثاني والثالث والرابع ) عبر شبكات أورانج، و”سيتم الانتهاء من البنود الفنية والمالية والقانونية خلال الشهرين القادمين”، وعلق التقرير :”الخطوة مبشرة للغاية، وتشير إلى الجهود التي تبذلها الشركة لتقديم خدمات الهاتف المحمول في اسرع وقت”.

كما توقعت برايم أن يشهد اجمالي ايرادات قطاع الجملة نموا بنسبة 22.5٪ خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، متأثرا بشكل رئيسي بزيادة بنسبة 50٪ تقريبا في وحدة أعمال النواقل الدولية على خلفية التعويم، وقد حقق قطاع الجملة نموا بنسبة 11.7٪ في عام 2016، مستفيداً من التعويم .

وتابعت : “أبرمت الشركة بنجاح مذكرة تفاهم جديدة مع أورانج مصر بخصوص خدمات البنية التحتية، ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن كلا الطرفين لديهما حاليًا اتفاقيات خاصة بخدمات الاتصالات (النقل) الدولية وخدمات البنية التحتية لمدة 4 سنوات و 5 سنوات على التوالي، منذ يناير 2015، ولكن لايزال من غير الواضح لنا ما إذا كانت مذكرة التفاهم الجديدة سوف تغطي كل من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية (خدمات البنية التحتية)، أو فقط الأخيرة، وبناء على ذلك، اخترنا أن نفترض أنها لن تغطي سوى خدمات النقل المحلي (خدمات البنية التحتية)، وأن خدمات الاتصالات الدولية ستظل خاضعة للاتفاق المبرم بين الشركتين في عام 2015 وهو ساري حتى عام 2018”.

وأضافت:” كنا نفترض سابقًا أن كلا من أورانج وفودافون مصر سوف يتقدما للحصول علي رخصة الاتصالات الدولية في عام 2017، بالتزامن مع انطلاق خدمات المحمول الخاصة بالمصرية لاتصالات، و لكننا نفترض الآن أن كل من فودافون مصر وأورانج سوف تحصلان على تلك الرخصة في عام 2019، بعد أن تنتهي اتفاقيات الخدمات الدولية الحالية مع شركة المصرية للاتصالات في عام 2018، حيثا ان كلاً من فودافون واورنج يستفيدان حاليا من الخصومات التي تقدمها لهم شركة المصرية للاتصالات على حركة الاتصالات الدولية، وستكون الشركات مسئولة عن دفع هذه الخصومات في حالة إلغاء العقد، وبناء على ذلك، فقد أثر ذلك بشكل إيجابي على تقييمنا، حيث سيحدث الانخفاض الحاد في إيرادات قطاع الجملة ابتداء من عام 2019 بدلا من عام 2017، كما سبق وتوقعنا”.

وبحسب برايم، سيصل اجمالي مساهمة قطاع الجملة في إيرادات الشركة نسبة 21.7% بحلول عام 2021 مقارنة مع 53.1% في 2016.

وتوقعت برايم أن يساهم قطاع خدمات المحمول الجديد في نمو الشركة في المستقبل، وأن تستحوذ الشركة على حصة سوقية بنسبة 2% في عام 2017 و لتصل إلي 17% في عام 2021، وهو ما يمثل تخفيض بالمقارنة مع افتراضنا السابق بأن تصل الحصة السوقية إلي 21% في 2021.

كما ترجح برايم أن يساهم القطاع بنسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة وان يصل إلى 39% بحلول عام 2021.