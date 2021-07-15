«برايم» تخاطب مؤسسات للمشاركة فى الطرح الخاص لنادي «غزل المحلة»

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، التى تتولى إدارة طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة، أن «برايم» بدأت مخاطبة المؤسسات للمشاركة فى تغطية الطرح الخاص بقيمة تقترب من 35 مليون جنيه.

كانت «المال» قد انفردت فى منتصف ديسمبر الماضى بخبر اقتراب وزارة قطاع الأعمال العام من اختيار بنك الاستثمار «برايم» لإدارة طرح غزل المحلة بالبورصة.

وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «برايم» ستنتهى من تأمين تغطية عملية الطرح الخاص خلال فترة وجيزة، متوقعا تنفيذ الاكتتاب العام فى أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم قبل بداية الموسم الجديد للدورى الممتاز.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن مرحلة الاكتتاب العام التى تقدر حصيلتها بنحو 100 مليون جنيه، تنتظر اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لقيمة الحصة العينية فى رأسمال الشركة البالغ 200 مليون جنيه، التى تمثل حقوق الانتفاع.

وسعت «الوزارة» خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة «غزل المحلة لكرة القدم» والتى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجاري، بهدف تحديد قيمة مساهمة شركة غزل المحلة وحصتها فى الشركة الجديدة.

يُذكر أن شركة غزل المحلة الكبرى ستساهم فى تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بمنحها حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.

وكشفت «المال» سابقا عن اعتزام وزارة قطاع الأعمال العام منح الشركة الأم «المحلة الكبرى» حق التصويت الذهبى أو ما يُعرف «بالسهم الذهبى» لضمان الحصول على الأغلبية فى الجمعية العمومية للشركة الجديدة.

و«السهم الذهبى» عبارة عن سهم تمتلكه إحدى الجهات ويمنحها حق التصويت بمقدار الضعف لحصتها، بمعنى أن يكون لكل سهم صوتان فى عملية التصويت بالجمعية العمومية بدلًا من صوت فقط مثل السهم العادى.