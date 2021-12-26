بورصة وشركات

«برايم» تحدد القيمة العادلة لسهم عبور لاند عند 7.4 جنيه

مع توصية بزيادة الوزن النسبي
مصطفى طلعت 4:36 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 4:36 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “برايم” القيمة العادلة لسهم عبور لاند للصناعات الغذائية عند 7.4 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي.

وتوقعت، “برايم” في ورقة بحثية، أن تنمو أحجام بيع قطاع الجبنة إلى 118 مليون كيلو جرام بما قيمته 3.5 مليار جنيه بحلول 2025.

وقالت إن مسحوق الحليب منزوع الدسم ما زال يؤثر على منتجي الألبان ومنهم عبور لاند، موضحة أن مسحوق الحليب يعد مدخلا مهما في صناعة منتجات الألبان.

وأضافت: “قد شهدت أسعار المسحوق ارتفاعا مؤخرا وسط صعود أسعار السلع العالمية الناجم عن تأثير جائحة كوفيد 19 على سلسلة التوريد”.

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وأشارت إلى أن أسعار العقود المستقبلية لمسحوق الحليب منزوع الدسم وصلت إلى 3,700 دولار للطن، وهو أعلى سعر منذ ما يقرب من سبع سنوات.

يذكر أن أرباح شركة عبور لاند قد ارتفعت إلى 255 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021، مقارنة بصافي أرباح 239 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.

ويشار إلى أن عبور لاند للصناعات الغذائية قد حققت نموا فى أرباح النصف الأول 2021 بنسبة 2.8%.

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وقالت الشركة، في إفصاح سابق للبورصة، إنها سجلت صافي ربح بلغ 143.98 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 140.05 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.3 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورفع المساهم أشرف محمد حامد شريف والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، حصته في أسهم رأسمال شركة “عبور لاند للصناعات الغذائية” من 14.99% إلى 15.49%.

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واشترى أشرف محمد شريف مليوني سهم من عبور لاند، بقيمة إجمالية للصفقة 10.2 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 5.1 جنيه للسهم.

وتعتزم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية استكمال التراخيص اللازمة المتعلقة بمزرعة “عبور فارم” والتشغيل العام المقبل 2022.

وكانت الشركة تستهدف بدء الإنشاءات خلال العام الماضي، ولكن تداعيات فيروس كورونا أجلت الخطط المستهدفة.

وتنفذ مزرعة “عبور فارم” على مساحة 35 فداناً، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 255 مليون جنيه.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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