برايم تحدد السعر المستهدف لسهم دومتي عند 8.7 جنيه وتوصي بزيادة الوزن النسبي

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” السعر المستهدف لسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عند 8.7 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي.

قالت “برايم”، في ورقة بحثية، إن شركة “دومتي” واحدة من أكبر منتجي الجبن، بحصة سوقية تزيد عن 40%.

وأشار إلى أن أمل الشركة يتمثل في حصولها على حصة سوقية أكبر من خلال فتح الباب للدخول في سوق العصير والحليب وكذلك سوق المخبوزات.

واضحت أن “دومتي” دخلت بالفعل سوق المخبوزات في الربع الثالث 2018، ثم تمكنت من مضاعفة معدل استغلال طاقتها الإنتاجية إلى 72% في 2021.

وتوقعت “برايم” أن يستقر معدل الاستغلال عند 58% بحلول 2026 في ضوء الطاقة الإنتاجية الإضافية.

وأضافت، “بنهاية 2026، نتوقع استقرار وصول الإيرادات عند 64% للجبن، 27% للمخبوزات و9% للعصير والحليب”.

مزيد من التحكم في قنوات التسويق

وأشارت إلى أن “دومتي” قد قررت في 2021 الاستغناء تدريجياً عن وكلاء توزيع الجبن، وكانت خطوة إيجابية حيث كانت دورة التحويل النقدي في اتجاه هبوطي خلال السنوات الثلاثة الماضية (2019-2021).

وتأثر سهم دومتي في النصف الأول 2021 بسبب الاستغناء التدريجي من وكلاء توزيع الجبن، قبل أن تبدأ بالتعافي بشكلٍ طفيف في النصف الثاني 2021.

وساعد ذلك دومتي في اكتساب المزيد من التحكم في قنواتها، ففي الربع الأول 2022، سجلت دومتي أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 2017، حيث حققت إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه (بنمو 73% على أساس سنوي).

قالت “برايم” إن عرض الاستحواذ على أسهم الشركة بقيادة مؤسسها قد يكون حافزاً إيجابياً على المدى الطويل.

يشار إلى أنه تم بدء عرض الاستحواذ على 34% من دومتي بـ 5 جنيه للسهم من قبل Expedition Investments المملوكة جزئياً لمؤسسها ) في الفترة من 18 أغسطس الجاري حتى 14 سبتمبر المقبل).

وقالت “برايم” إنه تم تسعير العرض في البداية بعلاوة 25% عن سعر السوق قبل أن يرتفع السهم بعد ذلك ولكنه قد يكون حافزاً إيجابياً على المدى الطويل.

التقييم والمخاطر

وذكرت “برايم” أنها استخدمت نموذج التدفقات النقدية المخصومة في تقييم السهم، وتوصلت لقيمة عادلة بلغت 7.3 جنيه سهم.

وأضافت: ” يعني ذلك سعراً مستهدفاً خلال 12 شهراً يبلغ 8.7 جنيه للسهم، أي ارتفاع محتمل بـ 79% وبالتالي تصنيف زيادة الوزن النسبي” .

توقعت “برايم” أن تنمو أرباح دومتي بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات (2021-26) بنسبة 16%.

وأوضحت “برايم” أهم المخاطر التي قد يتم التعرض لها أثناء الاستثمار في السهم والتي تأتي في مقدمتها المنافسة من لاعبين جدد في السوق قد يقدمون منتجات منخفضة السعر.

إلى جانب الزيادات العالمية في أسعار مسحوق الحليب خالي الدسم بالإضافة إلى جميع المواد الخام بشكل عام.

قالت “برايم” إن أي تخفيض لقيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة مسحوق الحليب خالي الدسم سيعتبر خطرا ايضا وبالتالي احتمال انخفاض هوامش الربحية.

وأكدت أن المخاطر الثلاثة مجتمعة قد تجبر دومتي على رفع أسعار منتجاتها مما قد يؤثر على أحجام المبيعات.

تابعت: “إذا نجح عرض Expedition Investments، قد تنخفض نسبة التداول الحر لسهم دومتي إلى 10% فقط، مما قد يعني انخفاض في سيولة تداول السهم”.