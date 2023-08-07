«برايم» تتوقع 18% نموا مركبا لأرباح «إيبيكو» خلال 10 سنوات

توقعت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية نمو أرباح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، بمعدل نمو سنوي مركب لعشر سنوات (2022-2032) قدره 18%.

وأوضحت أن الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) تعد إحدى الشركات الرائدة بمصر في صناعة الأدوية بحصة سوقية محلية تبلغ 3.12% في 2022.

وأضافت أن “إيبيكو” لديها مجموعة واسعة من الأدوية، تتصدرها المضادات الحيوية وتخدم حوالي 25 فئة علاجية، وحاليًّا تمتلك مصنعين عاملين، هما “إيبيكو 1″، و”إيبيكو 2″، بينما من المتوقع إطلاق مصنعها الثالث (إيبيكو 3) بحلول الربع الثالث من 2024.

وأشارت إلى أنه وفقًا لإدارة الشركة، ستكون إيبيكو هى أول مُصنِّع محلي معتمَد يطرح منتجات البدائل الحيوية في مصر من خلال إيبيكو 3، والذي يبلغ استثماراته 2.9 مليار جنيه،

موضحةً أنه بدءًا من التصنيع إلى التعبئة والتغليف، ستتنوع منتجات “إيبيكو 3” بين المنتجات البيولوجية، إلى المنتجات أحادية النسيلة، والبروتينات الصيدلانية الحيوية.

وقالت “برايم” إنه في فبراير 2023 أعلنت “إيبيكو” خطتها لزيادة رأسمالها بقيمة 496 مليون جنيه لتمويل “إيبيكو 3”.

وتابعت أنه تمت تغطية الاكتتاب بالكامل على مرحلتين، انتهتا في 10 يوليو 2023، وستكون زيادة رأس المال مخصصة لـ”إيبيكو 3″ كجزء من حقوق الملكية المخصص لتمويل المصنع، ووفقًا للإدارة أيضًا سوف يتم إصدار الأسهم الجديدة خلال أغسطس فور الانتهاء من الأعمال الورقية المطلوبة.

وأوصت بزيادة الوزن النسبي على السهم في البورصة المصرية بمخاطرة متوسطة، وحددت السعر المستهدف خلال 12 شهرًا عند 66 جنيهًا للسهم بارتفاع محتمل يصل إلى 155%.

وقال إنها تتمتع بحصة سوقية مستقرّة مع مجموعة واسعة من الأدوية في السوق المحلية.

ونوهت “برايم” بأن “إيبيكو 3” يمثل أحدث مشروعات الشركة، وسوف يخترق السوق عالية القيمة لمنتجات البدائل الحيوية، والذي تُقدّر قيمته بـ200 مليون دولار سنويًّا، وفقًا للإدارة.

وعلى صعيد المخاطر الرئيسية قالت “برايم” إنها تعمل في بيئة شديدة التنظيم، تضيف العديد من اللوائح الخاصة بصناعة الأدوية وتسعيرها وتصديرها، إلي جانب وجود منافسة عالية في سوق الأدوية محليًّا أو دوليًّا.

وأخيرًا انخفاض قيمة الجنيه يعني ارتفاع التكاليف، حيث إن حوالي 70% من مستلزمات سلعية إيبيكو تكون بالدولار.