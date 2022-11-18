«برايم» تتوقع وصول عائدات الجبن الأبيض بـ«عبور لاند» إلى 5.5 مليار جنيه بحلول 2026

تتوقع بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، أن تصل عائدات الجبن الأبيض لشركة “عبور لاند للصناعات الغذائية”، إلى 5.5 مليار جنيه، بحلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 15%.

ورجحت “برايم” أن تكون الأسعار هي المحرك الأساسي لهذا النمو، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات عند 11.4%.

ولفتت “برايم” إلي أن عبور لاند للصناعات الغذائية تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 42% من سوق الجبن الأبيض في مصر الذي تبلغ قيمته 7 مليارات جنيه.

موضحةً أنه على الرغم من محاولات التنويع التي تقوم بها الشركة لا يزال الجبن الأبيض مستحوذاً على 95% من الإيرادات، بينما يساهم الحليب والعصير معاً بنسبة 5%.

وقالت “برايم” في تقريرها البحثي، إنها رفعت السعر المستهدف لسهم “عبور لاند” خلال 12 شهر من 8.6 جنيه إلى 9.2 جنيه على أثر: (1) الحصول على حصة سوقية إضافية في سوق الجبن الأبيض، (2) إطلاق مزرعة العبور في 2023، و(3) ضعف الجنيه المصري.

وأوضحت أن تضرر صغار منتجي الجبن الأبيض بشدة من ارتفاع أسعار مسحوق الحليب خالي الدسم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أجبر بعضهم على الخروج من السوق، مشيرةً إلي أن هذا ترك المجال للاعبين الكبار، مثل “عبور لاند”، التي رفعت معدل استخدامها، للحصول على حصة سوقية أعلى في سوق الجبن الأبيض المشبع.

وأشارت “برايم” إلي أنهُ في الربع الثالث 2022، وصلت إيرادات الجبن الأبيض إلى أعلى مستوى ربع سنوي لها عند 1.27 مليار جنيه، بمساهمة 95%.

وأضافت “برايم” أنهُ في الآونة الأخيرة، واجهت “عبور لاند” ضغوطا في إنتاج الجبن الأبيض بسبب نقص المعروض من زيت النخيل.

أما على صعيد مستقبل الحليب والعصير، فقالت “برايم”، إن شركة “عبور لاند” رفعت سعار الحليب في 9 أشهر 2022 مع تخفيضها لأسعار العصير.

وتابعت: أن أسعار الحليب المرتفعة أثرت على حجم المبيعات سلباً، حيث وصلت إلى 8.8 مليون كيلو جرام بانخفاض 18% على أساس سنوي في 9 أشهر 2022، ولكن خلال نفس الفترة، أدت أسعار العصير المنخفضة إلى زيادة حجم المبيعات بشكل كبير إلى 6.3 مليون كيلو جرام بنمو 101% على أساس سنوي.

ونوهت إلى أنه منذ ظهور الوباء في 2020، نمت إيرادات “عبور لاند” بمعدل نمو سنوي مركب لمدة عامين (2019-2021) بنسبة 7.8 % بسبب: (1) إبقاء الديون عند مستويات منخفضة بذكاء، وبالتالي الحد من نفقات التمويل و(2) التفاوض على عقود حليب خالي الدسم بأسعار أفضل.

فيما ارتفعت الإيرادات الربع سنوية للشركة خلال الأرباع الخمسة الماضية، محققةً أعلى مستوى في الإيرادات في الربع الثالث 2022 عند 1.3 مليار جم بنمو 64% على أساس سنوي.

وأرجعت هذا التوسع الملحوظ في الإيرادات إلى النمو في حجم المبيعات والأسعار في قطاع الجبن.

وألمحت أن الأسعار ارتفعت بنسبة 33% منذ بداية العام، وتتوقع “برايم” أن ترتفع الأسعار بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الرابع 2022.