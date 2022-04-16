بورصة وشركات

«برايم» تتوقع تعرض أسعار أسهم شركات الأسمنت والصلب المقيدة للضغط على المدى القصير

نتيجة خضوع القدرة على رفع الأسعار للرقابة
أسماء السيد 6:23 م, السبت, 16 أبريل 22 6:23 م, السبت, 16 أبريل 22

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توقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، تعرض أسعار أسهم شركات الأسمنت والحديد والصلب المقيدة في البورصة المصرية للضغط على المدى القريب .

ولفتت أن توقعها جاء مدفوعًا بخضوع قدرة الشركات على رفع أسعار بيع منتجاتها للرقابة، هذا إلي جانب عدم وضوح الرؤية بشان مصنعي الأسمنت بمد الاتفاقية مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تحجم الانتاج .

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وأوضحت “برايم” في تقريرها البحثي، إن هذا خفض انتاج الأسمنت، كان قد دعم أداء الشركات خلال العام الماضي .

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق خلال في يوليو الماضي على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض جماعي في إنتاج المصانع بنسب محددة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

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وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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