«برايم» تتوقع تأثيرات إيجابية لصالح «ابن سينا» بدعم صفقة مستشفى «الشروق»

تتوقع بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” تأثيرات إيجابية لصالح شركة “ابن سينا فارما” بدعم صفقة مستشفى الشروق التي تمت مؤخرًا .

وأعلنت شركة ابن سينا فارما – أمس الأحد – توقيع عقد اتفاقية استحواذ على مستشفى الشروق (بمدينة الشروق) بقيمة إجمالية قدرها 430 مليون جنيه تقريبا.

وقالت “برايم” في تقرير بحثي لها، إن صفقة الاستحواذ ستتيح الفرصة لشركة “ابن سينا” لتنويع محفظتها، هذا إلي جانب إثراء هوامش ربحيتها .

وقالت ابن سينا فارما في إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة أمس الأحد، إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الخطة الاستثمارية المعلنة سابقا لاقتناص الفرص المتاحة فى قطاع الرعاية الصحية.

وقال حسن محجوب الرئيس التنفيذى للشركة: إن الاستحواذ على مستشفى الشروق سيساهم فى إضافة هوامش ربحية جديدة إلى أعمال الشركة فى مجال الرعاية الصحية.