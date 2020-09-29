«برايم» تتوقع استفادة أسهم الدواجن والأسمنت المقيدة بدعم من القرارات الحكومية

على رأسها القاهرة للدواجن .. واستفادة على المدى القصير للأخيرة

توقعت بحوث شركة “برايم القابضة” أن تستفيد أسهم شركات الدواجن وأيضًا شركات الأسمنت المقيدة بالبورصة المصرية، بدعم من القرارات الإيجابية الصادرة على القطاعين.

وقالت “برايم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن القرار الحكومي الخاص بإعادة استئناف تصدير الدواجن يُعد أمرًا ايجابيًا بشكل عام للشركات العاملة بالمجال وعلى رأسها شركة “القاهرة للدواجن.

وكانت “المال” نشرت أس تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بإن عددا من الشركات المصرية المنتجة للدواجن تستعد لتصدير أولى شحناتها للسوق السعودية خلال شهرأكتوبر المقبل.

وأكد أن السوق المصرية تلقت طلبات لاستيراد الدواجن من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة.

كانت الحكومة أعلنت فى يوليو الماضى أنه أصبح بإمكان الشركات تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من 14عاما.

وعلى صعيد آخر رأت بحوث “برايم القابضة” أن قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخفيف اشتراطات المباني الجديدة قد يساعد مصنعي الأسمنت على المدى القصير.

فيما لفتت إلي أن الصناعة التي ابتُليت بمشكلة زيادة المعروض المزمنة لا تزال تتطلع إلى الدعم الحكومي لإنعاشها.