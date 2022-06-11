«برايم» تتوقع إيرادات بقيمة 2.7 مليار جنيه لشركة الدلتا للسكر بنهاية 2022

تتوقع بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، أن تُسجل شركة “الدلتا للسكر” ضعفًا في الإيرادات الخاصة بها بنهاية العام الجاري بنسبة 16% وتسجل 2.7 مليار جنيه.

في حين توقعت في ورقة بحثية لها، تحسن هامش الربح إلي 18% مقابل 15% خلال العام المكاضي 2021، وفي السياق ذاتهُ توقعت نمو الربح قبل الضريبة بمقدار 9% إلى 418 مليون جنيه على خلفية تكاليف التمويل المنحفضة.

فيما على جانب آخر توقعت بتحفظ أن يتراجع صافي الربخ بنسبة 16% أيضًا على أساس سنوي، ويسجل 324 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، متأثرًا بالنفقات الضريبية.

وأشارت “برايم” إلى أنهُ خلال العام الماضي 2021، فقد ارتفعت أسعار السكر على مستوى العالم متضررة بنقص الإمدادات بشكل أكبر.

وأوضحت أنهُ عادة ما ترتبط أسعار السكر بأسعار النفط، حيث إن غالبية الطاقة الإنتاجية العالمية للسكر تعتمد على قصب السكر، متوقعةً أن تظل الأسعار في وضع تصاعدي هذا العام مدعومة بتكاليف المدخلات ومستويات العرض.