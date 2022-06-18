«برايم» تتوقع إيرادات بقيمة 155 مليون جنيه لشركة غزل المحلة لكرة القدم بحلول 2030

تتوقع بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” تمكن شركة “غزل المحلة لكرة القدم” من تحقيق إيرادات بقيمة 155 مليون جنيه بحلول عام 2030، مقارنة مع 65 مليون جنيه إيرادات متوقَّعة بنهاية العام المقبل 2023.

ولفتت “برايم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن الشركة من المتوقع أن تحقق إيرادات من 4 مصادر أولها الرعاية، وحقوق الدعاية، وبيع التذاكر والبضائع، والقيمة المضافة للاعبين.

وأضافت أن معدل النمو المركب للشركة، خلال السنوات السبع المقبلة، للإيرادات من المفترض أن يصل 13%، وفي الوقت نفسه رجّحت أن يتضاعف هامش مجمل الربح إلى 48% بحلول 2030 أيضًا.

وأوضحت “برايم” أن شركة “غزل المحلة” ليست الأولى من نوعها فحسب من حيث كونها أول شركة كرة قدم يتم إدراجها في البورصة إقليميًّا، ولكنها أيضًا أول شركة يتم إدراجها بعد التأسيس مباشرة< أي قبل إصدار قوائمها المالية لمدة عامين على الأقل.