«برايم» تتفاوض مع ناديين بالدورى الممتاز لتأهيلهما للطرح فى البورصة

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أنها تلقت طلبات من ناديين فى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، لتأهيلهما للقيد والطرح فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن نجاح تجربة طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، ساهم فى زيادة الرغبة لدى الشركات -التى تمتلك أندية كرة قدم فى الدورى الممتاز- فى طرح تلك الأندية بالبورصة.

ماهر: ننتظر انتهاء اكتتاب «غزل المحلة» لإنهاء الدراسات والمفاوضات

وأوضح أن الناديين الراغبين فى الطرح بالبورصة مملوكان لشركات عاملة فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن «برايم» تنتظر انتهاء اكتتاب «غزل المحلة» لإنهاء الدراسات والمفاوضات مع الناديين.

وتتواجد 7 أندية مملوكة لشركات متنوعة القطاعات فى الدورى الممتاز، وهى «فاركو» المتخصصة فى صناعة الدواء، والبنك الأهلى، وشركة إنبى البترولية، وسيراميكا كليوباترا، وغزل المحلة، ومصر المقاصة، والشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى).

وأشار «ماهر» إلى أنه فى حال التوصل إلى اتفاق مع الشركات المالكة للأندية، سيتم فصل أنشطة كرة القدم فى شركات منفصلة، تمهيدًا لطرحها فى البورصة الرئيسية، فى تكرار لتجربة شركة غزل المحلة لكرة القدم التى تم تأسيسها حديثًا عقب فصل نشاط كرة القدم عن الشركة الأم «غزل المحلة الكبرى».

وبدأ الاكتتاب العام فى أسهم غزل المحلة يوم 12 يونيو الحالى ويستمر حتى بداية يوليو المقبل بسعر 1.02 جنيه للسهم، بحصيلة متوقعة 98 مليون جنيه ليصل رأس المال معها إلى 200 مليون.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم فى يناير 2021 لتصبح أول شركة مساهمة مصرية متخصصة فى كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بالنادى التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويتوزع رأس مال الشركة بواقع 65 مليون جنيه حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 عاما، تمت زيادة رأس المال بـ 37 مليونا من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية فى اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل الطرح بمبلغ 98 مليونا للاكتتاب العام.