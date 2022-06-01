«برايم» تتسلم نشرة طرح «غزل المحلة» من الرقابة المالية رسمياً

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية – مدير طرح غزل المحلة لكرة القدم- أنها تسلمت رسميًا نشرة طرح «غزل المحلة» فى البورصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الرقابة المالية وافقت على إعلان نشرة الطرح عقب انتهاء «برايم» من استيفاء كل ملاحظات الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيتم نشرها خلال يومين، تمهيدًا لفتح باب الاكتتاب، وذلك عقب مرور أسبوع من تاريخ نشرها.



وأوضح «ماهر» أن الاكتتاب العام سيستمر لمدة شهر، متوقعًا أن يبدأ الأسبوع المقبل.



وأشار إلى عقد جمعية عمومية للشركة لاعتماد الإجراءات تمهيدًا لبدء تداول السهم فى السوق، عقب انتهاء عملية الاكتتاب العام، مرجحًا بداية التداول على سهم غزل المحلة يوليو المقبل، لافتًا إلى أن حجم الاكتتاب العام يقدر بـنحو 98 مليون جنيه.



يذكر أن «المال» كشفت مسبقًا أن الطرح الخاص لشركة غزل المحلة شهد مشاركة كل من «مصر القابضة» للتأمين، إضافة إلى «غزل المحلة الأم» إلى جانب مؤسسة استثمارية كويتية وأخرى مصرية، وكيانين من السعودية، وبعض الأفراد ذوى الملاءة المالية.



ويبلغ رأسمال «غزل المحلة لكرة القدم» نحو 102 مليون جنيه، عقب انتهاء تغطية الطرح الخاص، ومشاركة الشركة الأم بحصة عينية.



يشار إلى أن «المال» كشفت سابقًا أن رأسمال شركة «غزل المحلة لكرة القدم» سيصل إلى 200 مليون جنيه، منها 65 مليونًا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة غزل المحلة الكبرى –الشركة الأم- بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونًا، تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونًا عبر اكتتاب خاص، إضافة إلى 98 مليونًا من خلال اكتتاب عام.



وأشارت «المال» فى سبتمبر الماضى إلى أن الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت الحصة العينية لمساهمة «غزل المحلة الكبرى» فى رأسمال «المحلة لكرة القدم» بقيمة 65 مليون جنيه، وتتمثل المساهمة العينية فى حقوق انتفاع بالاستاد، و3 ملاعب، والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.



وكشفت «المال» سابقًا عن اعتزام وزارة قطاع الأعمال العام منح الشركة الأم «المحلة الكبرى» حق التصويت الذهبى، أو ما يُعرف «بالسهم الذهبى» لضمان الحصول على الأغلبية فى الجمعية العمومية للشركة الجديدة.



وسعت وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة «غزل المحلة لكرة القدم»، التى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجارى، بهدف تحديد قيمة مساهمة «غزل المحلة» وحصتها فى الشركة الجديدة، واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار.