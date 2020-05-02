«برايم» تتراجع 8 مراكز بترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال أبريل

هوت شركة “برايم للسمسرة” بمعدل 8 مراكز بترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية، لتهبط من المركز التاسع خلال شهر مارس، وتأتي في المركز الـ17 بنهاية تعاملات شهر أبريل الماضي، بحصة سوقية 1.1%، وتداولات بقيمة 497.3 مليون جنيه، من خلال 17.5 ألف عملية منُفذة على 154 مليون ورقة مالية.

وفي فترة الـ4 شهور منذ يناير حتى أبريل احتلّت “برايم” الترتيب الـ14 بحصة سوقية 1.7%، وتداولات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ونفّذت 56 ألف عملية على 667 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن شركة المجموعة للسمسرة في الأوراق المالية واصلت تربعها على عرش السمسرة للشهر الثالث على التوالي، خلال أبريل المنقضي، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 17.9%، وقيم تداولات بلغت 8.24 مليار جنيه.

يُشار إلى أن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية احتلّت صدارة تعاملات السمسرة خلال يناير مطلع العام الحالي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي احتلت المرتبة الثانية، خلال شهر أبريل، بحصة سوقية 12.1%، وتداولات 5.54 مليار جنيه.

وسجلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث بحصة 10.8%، وتداولات 9.94 مليار جنيه، بينما جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية رابعًا بنسبة 4.8%، وقيم تعاملات بلغت 2.22 مليار جنيه.

وجاءت شركة بايونيرز في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 3.7%، وقيم 1.71 مليار جنيه، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية 3.7%، وقيم 1.68 مليار جنيه، وأرقام لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بحصة 3.3%، وقيم 1.49 مليار جنيه.

واحتلت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية المركز الثامن بنسبة 3.2%، وتداولات قدرها 1.46 مليار جنيه، ثم شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة 2.6%، وقيم 1.2 مليار جنيه، وعاشرًا شركة عربية أون لاين بحصة 2.5%، وقيم 1.14 مليار جنيه.