«برايم» تتبنى نظرة متفائلة لسهم «الدلتا للسكر» بعائد متوقع 68% خلال عام

تتبنى بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” رؤية متفائلة لسهم شركة “الدلتا للسكر” المُدرجة في البورصة المصرية، وقالت إن السعر المستهدف للسهم، خلال عام، يبلغ 22.2 جنيه، بعائد يصل إلى 68% .

وقالت “برايم”، في تقريرها البحثي، إن هناك أخبارًا نُشرت تفيد بوجود اهتمام محتمل من “ADQ القابضة” للاستحواذ على شركة تصنيع السكر، المملوكة للدولة، المُدرجة في البورصة.

وأضافت “برايم” أن هذا لا يترك خيارًا سوى التفكير في “الدلتا للسكر”؛ نظرًا لأنها الشركة المصنِّعة للسكر الوحيدة المملوكة للدولة والمُدرجة في البورصة المصرية،

موضحةً أنه في حين أن مثل هذه الأخبار لا تزال تُعتبر ثرثرة أسواق، فقد ارتفع السهم بطريقة مقنعة في اليومين الماضيين.

في حين أن شركة الدلتا للسكر أكدت، في إفصاح، للبورصة، أنها لم تتلق أية عروض استحواذ جزئي أو كلي على أسهم الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الدلتا للسكر كانت قد حققت أرباحًا، خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت 76.81 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 76.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.