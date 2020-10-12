«برايم» تتبنى نظرة إيجابية لبنك قطر الوطني الأهلي رغم تراجعات الأرباح

خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 20%

تبنّت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية نظرة ايجابية لبنك “قطر الأهلي الوطني” رغم تراجع ربحية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت “برايم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إن النظرة الإيجابية جاءت بدعم من قدرة البنك على خفض المخصصات الائتمانية.

ولفتت، في تقريرها البحثي، إلى خفض المخصصات الائتمانية قد يُعطي نظرة إيجابية لبقية القطاع البنكي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، والمنتهي في سبتمبر الماضي، معتبرة أن خفض مخصصات الائتمان هو بمثابة تحدٍّ رئيسي لربحية البنوك خلال العام الحالي.

ووفقًا للقوائم المالية للبنك خلال الربع الثالث من العام الحالي، تراجع صافى أرباح البنك بنحو 20%، لتسجل 1.797 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.239 مليار خلال الفترة المقارنة من 2019.

فيما ارتفعت أصول البنك بنحو 18.5 مليار جنيه، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 291.5 مليار جنيه، مقابل 273 مليار بنهاية ديسمبر 2019، بنمو 7%.