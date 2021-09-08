«برايم» تؤمن تغطية الاكتتاب فى طرح «غزل المحلة» عبر مؤسسات محلية

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، التى تتولى إدارة طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة، أن شركته نجحت فى تأمين تغطية الاكتتاب الخاص فى طرح «غزل المحلة» عبر مؤسسات محلية.

وكانت «المال» قد نشرت فى يوليو الماضى خبرًا يتضمن «برايم» بمخاطبة المؤسسات للمشاركة فى تغطية الطرح الخاص بقيمة تقترب من 35 مليون جنيه، كما انفردت فى منتصف ديسمبر الماضى بخبر اقتراب وزارة قطاع الأعمال العام من اختيار بنك الاستثمار «برايم» لإدارة طرح غزل المحلة بالبورصة.

وأضاف «ماهر»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قيمة الاكتتاب الخاص فى طرح «غزل المحلة» فى البورصة تقدر بنحو 37 مليون جنيه، موضحًا أن «برايم» على تواصل مع المستثمرين الراغبين فى المشاركة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات عقب بدء عملية الاكتتاب.

«العامة للاستثمار» تعتمد الحصة العينية بقيمة 65 مليون جنيه

وأفصح عن اعتماد الحصة العينية من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ أيام بقيمة بلغت 65 مليون جنيه.

جمعية عمومية لإثبات زيادة رأس المال قبل إعلان النشرة

وأوضح أن الجمعية العمومية لشركة «غزل المحلة لكرة القدم» ستعقد اجتماعًا خلال أيام لإثبات زيادة رأسمالها بالحصة العينية، والموافقة على بدء إجراءات الاكتتاب فى أسهمها عبر البورصة.

وأشار «ماهر»، إلى أنه سيتم طرح أسهم بقيمة اسمية تبلغ 1 جنيه، بينما تبلغ الحصيلة المستهدفة للطرح نحو 100 مليون جنيه من الاكتتاب العام، و37 مليون جنيه من الاكتتاب الخاص.

يُذكر أن شركة غزل المحلة الكبرى تعد أحد المساهمين الرئيسيين فى تأسيس «غزل المحلة لكرة القدم»، من خلال منحها حقوق انتفاع بالاستاد، و3 ملاعب، والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.

وكشفت «المال» سابقًا عن اعتزام وزارة قطاع الأعمال العام منح الشركة الأم «المحلة الكبرى» حق التصويت الذهبى، أو ما يُعرف «بالسهم الذهبى» لضمان الحصول على الأغلبية فى الجمعية العمومية للشركة الجديدة.

وسعت وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة «غزل المحلة لكرة القدم»، التى تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجارى، بهدف تحديد قيمة مساهمة «غزل المحلة» وحصتها فى الشركة الجديدة، واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار.

ولفت «ماهر» إلى أن طرح غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة يتبقى لتنفيذه إجراءات ورقية فقط من قبل الشركة، متوقعًا إعلان نشرة الطرح بحلول شهر أكتوبر المقبل، وبدء تلقى طلبات المستثمرين.

وكانت وزارة قطاع الأعمال قد أشارت فى بيان سابق لها إلى أنه فى إطار اهتمامها بالاستثمار الرياضى، بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فقد تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم فى يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة فى هذا النشاط، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى كيان مستقل.