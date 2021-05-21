بورصة وشركات

«برايم»: «بى إنفستمنتس» فرصة جيدة للاستثمار فى البورصة المصرية بعائد مستهدف %22

حددت السعر العادل عند 16.4 جنيه
المال - خاص 8:36 ص, الجمعة, 21 مايو 21 8:36 ص, الجمعة, 21 مايو 21

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قالت بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن سهم شركة «بى انفستمنتس القابضة» فرصة جيدة للاستثمار فى البورصة المصرية، موصية بزيادة الوزن النسبى على السهم .

وحددت بحوث «برايم» قيمتهُ العادلة عند 16.4 جنيه، فيما قالت عن السعر المستهدف لهُ خلال 12 شهرًا يبلغ 17.9 جنيه، بعائد مستهدف أيضًا يبلغ %22 مقارنة بسعر السوق الحالى .

وأوضحت أن السهم سجل خلال الربع الثالث من العام الماضى حوالى أدنى مستوى لهُ عند 5.55 جنيه، مشيرةً أنهُ  قد تمكن من الصعود فى الفترة من أول يوليو وحتى الفترة الحالية بنسبة بلغت %165 عن سعر 14.7 جنيه.

وحددت «برايم» فى تقريرها  البحثى مجموعة من المحفزات التى تحظى بها «بى انفستمنتس» على رأسها التخارجات الأخيرة التى أجرتها الشركة ، هذا إلى جانب دخول «فودافون» بحصة %20 فى شركة «ابتكار» موضحة أن هذه الصفقة سترفع تقييم الأخيرة قبل الطرح الأولى لها فى البورصة المصرية .

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فيما أشارت «برايم» أن «بى انفستمنتس» تتبع استراتيجية طموحة لتسييل اصولها، إضافة إلى أن هناك استثمارات أكثر إثارة للاهتمام فى خططها للاستحواذات المتوقعة وتحديدًا فى قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والتعليم والأدوية.

ولفتت أن هناك مجموعة من المخاطر تتمثل فى أى تأخير فى الطرح العام الأولى لشركة ابتكار نتيجة لموجة جديدة من جائحة كوفيد – 19، او أى اضطراب فى أداء سوق رأس المال، هذا إلى جانب قابلية بيع حصتها فى شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» البالغة %7.5 وتذبذب أسعار مواد البناء .

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وبشكل عام قالت «برايم» إن بى انفستمنتس فى طريقها لإنهاء مجموعة من الصفقات الجديدة بنهاية 2021 من المفترض أن تقتحم بها قطاعات جديدة ايضًا، واشارت أن “بى انفستمنتس” تُجرى حاليًا مفاوضات متقدمة لإنهاء صفقة فى الرعاية الصحية.

وتوقعت «برايم» اتمام تلك الصفقة خلال الربع الثانى أو الثالث من العام الجارى، موضحةً أن الشركة تسعى أيضًا لبحث فرص جديدة فى قطاعات الأغذية والمشروبات والتعليم.

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وعلى الرغم من عدم كشف «بى انفستمنتس» أى معلومات حتى الآن فيما يتعلق باستثماراتها المحتملة إلا أن “برايم” ترى ان التنويع جيد لمحفظة الأولى على المدى طويل الأجل .

وتجدر الإشارة إلى أن «بى انفستمنتس» نجحت فى الارتفاع بصافى الربح المجمع لها بنهاية 2020 وحققت حوالى 288 مليون جنيه، مقابل 173 مليون جنيه بالعام المقارن.

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بقلم المال - خاص

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