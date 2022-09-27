«برايم» : بنوك «كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي والتجاري الدولي وقطر الوطني» الأقل ضررًا بقرار رفع الاحتياطي الإلزامي

حددت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” البنوك الأكثر والأقل تضررًا بقرار رفع الاحتياطي الإلزامي الصادر يوم الخميس الماضي.

وقالت، في تقرير بحثي لها، إن الـ4 بنوك متمثلة في كريدى أجريكول وفيصل الإسلامى والتجارى الدولى وقطر الوطنى ستكون هى الأقل تضررًا من غيرها .

فيما اعتبرت أن البنوك صغيرة الحجم هي الأكثر تأثرًا بقرار رفع الاحتياطي الإلزامي، مشيرًا إلى أنها تشمل قناة السويس والمصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات.

على جانب آخر قالت إن هناك عدة عوامل قد تُحد من الأثر السلبي المتوقع على القطاع على المدى القصير، من بينها إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة، خلال الفترة المتبقية من العام، مما قد يحقق ربحًا يكافئ تكلفة زيادة الاحتياطي الإلزامي بـواقع 4% .

كان البنك المركزى قد قرر، الخميس الماضى، رفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من الودائع على البنوك إلى 18%، بدلًا من 14%.