بورصة وشركات

«برايم» : النمو القوي بربحية «السويدي إلكتريك» أثار شهية المستثمرين

حققت نموًا 75% في ربحية الربع الأول من العام الحالي
أسماء السيد 5:39 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 5:39 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن نتائج الأعمال القوية لشركة “السويدي إلكتريك” عن الربع الأول من العام الجاري أثارت حماس المستثمرين .

وأعلنت “السويدي إلكتريك” أمس عن نتائج اعمال الربع الأول من 2021 إذ حققت نموًا في الأرباح بنحو 75% لتصل 700 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه بالفترة المقارنة .

وأكدت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن السهم يتداول  حالياً بمضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 5.6 مرة، بينما يتداول السهم بمضاعف ربحية لعام 2021 ومضاعف قيمة المنشأة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 6.7 مرة و4.5 مرة على التوالي.

اقرأ أيضا  مستشفيات كليوباترا تتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من «الإسكندرية للخدمات الطبية»

وأوضحت “برايم”، أن مضاعفات التداول هذه جيدة بما يكفي لتحفيز احتمالية الشراء على مدار عام 2021، موصية بزيادة الوزن النسبي على السهم، مع سعر مستهدف خلال 12 شهراً يبلغ 12.7 جنيه بإجمالي العائد المتوقع 55% .

على صعيد آخر، قالت “برايم” إن استمرار موسم نتائج الأعمال خلال الربع الأول 2021، كون فكرة حول مدى تأثر أسهم القطاع المصرفي في عام 2020.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تتراجع الاثنين بضغط من أسهم التكنولوجيا

على سبيل المثال، قالت إن الأرقام المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري  خلال الربع الأول تُشير إلى تحسن هامش صافي الدخل من العائد بنحو 70 نقطة أساس، مع استقرار العائد على متوسط حقوق الملكية السنوي في منتصف العشرية الثانية، وعلى الرغم من ذلك فإن مضاعف القيمة الدفترية البالغ 0.3 مرة ضئيل.

وأشارت إلى أن مضاعف القيمة الدفترية الذي يتم تداول سهم بنك فيصل الإسلامي عليه حالياً هو أقل بنسبة 16% من متوسط ​​5 سنوات أي منذ 18 مايو 2016 والبالغ 0.47 مرة.

اقرأ أيضا  «الصناعات الغذائية»: 254 شركة ستتأثر سلبا حال إقرار تعديلات القيمة المضافة لـ 14%

 ولفتت أن البنك كان يفضل دائماً توخي الحذر في الماضي، وهو الشيء الذي أضعف الربحية مع انخفاض أسعار الفائدة في عام 2020.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«هيرميس» : 7 مليارات دولار تدفقات متوقعة من قطاع السياحة العام المالي المقبل

منى عبدالباري 5:25 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

«الصناعات الغذائية»: 254 شركة ستتأثر سلبا حال إقرار تعديلات القيمة المضافة لـ 14%

منى عبدالباري 4:58 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

سبيد ميديكال تؤسس أول شركة «تمويل استهلاكى طبى» فى مصر

رجب عزالدين 1:55 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية الثلاثاء بدعم تفاؤل إزاء استئناف أنشطة اقتصادية

محمد عبد السند 12:57 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

إنتجريتيد دياجنوستكس : تنفيذ صفقة بقيمة 371.5 مليون جنيه

رجب عزالدين 12:41 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

أحمد عز يرفع حصته في «حديد عز» بقيمة 18.9 مليون دولار

رجب عزالدين 12:18 م, الثلاثاء, 18 مايو 21