«برايم» : النمو القوي بربحية «السويدي إلكتريك» أثار شهية المستثمرين

حققت نموًا 75% في ربحية الربع الأول من العام الحالي

قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن نتائج الأعمال القوية لشركة “السويدي إلكتريك” عن الربع الأول من العام الجاري أثارت حماس المستثمرين .

وأعلنت “السويدي إلكتريك” أمس عن نتائج اعمال الربع الأول من 2021 إذ حققت نموًا في الأرباح بنحو 75% لتصل 700 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه بالفترة المقارنة .

وأكدت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن السهم يتداول حالياً بمضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 5.6 مرة، بينما يتداول السهم بمضاعف ربحية لعام 2021 ومضاعف قيمة المنشأة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 6.7 مرة و4.5 مرة على التوالي.

وأوضحت “برايم”، أن مضاعفات التداول هذه جيدة بما يكفي لتحفيز احتمالية الشراء على مدار عام 2021، موصية بزيادة الوزن النسبي على السهم، مع سعر مستهدف خلال 12 شهراً يبلغ 12.7 جنيه بإجمالي العائد المتوقع 55% .

على صعيد آخر، قالت “برايم” إن استمرار موسم نتائج الأعمال خلال الربع الأول 2021، كون فكرة حول مدى تأثر أسهم القطاع المصرفي في عام 2020.

على سبيل المثال، قالت إن الأرقام المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري خلال الربع الأول تُشير إلى تحسن هامش صافي الدخل من العائد بنحو 70 نقطة أساس، مع استقرار العائد على متوسط حقوق الملكية السنوي في منتصف العشرية الثانية، وعلى الرغم من ذلك فإن مضاعف القيمة الدفترية البالغ 0.3 مرة ضئيل.

وأشارت إلى أن مضاعف القيمة الدفترية الذي يتم تداول سهم بنك فيصل الإسلامي عليه حالياً هو أقل بنسبة 16% من متوسط ​​5 سنوات أي منذ 18 مايو 2016 والبالغ 0.47 مرة.

ولفتت أن البنك كان يفضل دائماً توخي الحذر في الماضي، وهو الشيء الذي أضعف الربحية مع انخفاض أسعار الفائدة في عام 2020.