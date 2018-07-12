برايم القابضة للاستثمارات تتقدم للبورصة بمستندات إعدام أسهم الخزينة

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تقدمت إليها بمستندات تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد. وتقدمت الشركة بمستندات تحفيض رأس المال المصدر من 364.1 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بتخفيض قدرة 1

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تقدمت إليها بمستندات تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات تحفيض رأس المال المصدر من 364.1 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بتخفيض قدرة 14.1 مليون جنيه، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد، وذلك بإعدام أسهم خزينة لعدد 2.8 مليون سهم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على سير شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية فى إجراءات تخفيض رأس المال، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 2.8 مليون سهم، وتخفيض رأس المال بقيمة تلك الأسهم المعدمة ليصبح 70 مليون سهم.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 30.8 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي 2017، مقابل أرباح بلغت 25.86 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 364.17 مليون جنيه، موزع على 72.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.