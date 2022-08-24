برايم القابضة للاستثمارات المالية: لا عروض استحواذ في الوقت الحالي

نفت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، في إفصاح مختصر أرسلته إلى إدارة إلبورصة الأربعاء، تلقيها أي عروض استحواذ على أسهمها في الوقت الحالي.

وقالت برايم القابصة إن ما يجرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وإدارات البحوث ببعض الشركات حول وجود عروض استحواذ حالية على أسهمها غير صحيح .

وتعمل برايم في مجال الخدمات المالية المبتكرة، وتقدم استشارات للأفراد والشركات، وكذلك للحكومات منذ تأسيسها عام 1992، تقدم الشركة في الوقت الحالي خدمات مختلفة في مجالات بنوك الاستثمار وإدارة الأصول، وبحوث الاستثمار، وتداول الأوراق المالية، والاستثمار المباشر.

وبدأت الشركة منذ 28 ديسمبر (2020) فى مزاولة نشاط صناديق الاسثتمار بنفسها أو مع الغير، كما أطلقت فى أكتوبر قبل الماضى (2020) شركة جديدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية تحت اسم “اندورس” برأسمال 50 مليون جنيه.

هيكل ملكية برايم القابضة وخريطة أكبر المساهمين فوق ال5%

برايم-القابضة

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة برايم القابضة حاليا 350 مليون جنيه، موزعا على 35 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، ويتوزع ملكيتها، بين عدة مساهمين أبرزهم ، محمد فواز بن عبدالغنى بن عبد السلام البشرى الذى اشترى غالبية أسهم شركة صميم المالية للاستثمارات منذ أكتوبر 2020.

ويستحوذ البشرى حاليا على 14.19% من إجمالى الأسهم، بينما تستحوذ ميرفت عبدالوهاب على ( 12.02%)،كما يستحوذ محمد ماهر محمد على (الرئيس التنفيذى للشركة حاليا) على 11.24% من الأسهم.

كما تستحوذ شركة ايجيبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية على 10.25%، بينما تستحوذ شركة تى واى كومينيكشن للتوكليلات وخدمات المحمول على( 7.14%).

كذلك يستحوذ المساهم السعودى فهد الحرقان على 7.25% إضافة إلى آخرين ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركةارتفاع خسائرها بنسبة 26 % إلى 27.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بخسائر بلغت 22.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف إلى 41.8 مليون جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 54.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021،وفقا للقوائم المرسلة للبورصة 15 أغسطس الجارى.