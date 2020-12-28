برايم القابضة توافق على مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها

برايم القابضة تفصح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى برايم القابضة للاستثمارات المالية على مزاولة الشركة لنشاط صناديق الاسثتمار بنفسها أو مع الغير.

وقالت برايم القابضة فى إفصاح للبورصة الإثنين، إن هذه الموافقة تمت بإجماع المساهمين فى اجتماع 27 ديسمبر الجارى.

وتعمل برايم القابضة فى مجال الخدمات المالية المبتكرة ، وتقدم استشارات للأفراد والشركات، وكذلك الحكومات منذ تأسيسها عام 1992.

وتقدم الشركة حاليا خدمات مختلفة فى مجالات بنوك الاستثمار وإدارة الأصول، وبحوث الاستثمار، وتداول الأوراق المالية، والاستثمار المباشر.

برايم القابضة تؤسس شركة “فينتك” برأسمال 100 مليون جنيه

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وأطلقت برايم القابضة، فى أغسطس الماضى، شركة جديدة فى مجال التخصيم والتمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى تحت مسمى “برايم فينتك القابضة“.

وحددت برايم رأسمال تلك الشركة بنحو 50 مليون جنيه، مدفوع منها بالكامل بحيث تصبح مالكة لكل أسهمها تقريبا (99.9%).

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 10 أغسطس، إن شيرين عبد الرؤوف القاضى سيشغل رئاسة مجلس إدارة برايم فينتك، كما ستشغل ميرفات عريان منصب الرئيس التنفيذى.

وتستهدف “برايم فينتك” التركيز على أربعة منتجات رئيسية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هى: التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والمحافظ الذكية، وبطاقات التمويل.

وفى أكتوبر، أطلقت برايم فينتك شركة أخرى تحت مسمى “اندورس” للخدمات المالية غير المصرفية برأسمال 50 مليون جنيه.

وقالت برايم أن شركة أندورس هى الأولى فى مصر التى تحصل على ثلاث رخص فى رخصة واحدة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية.

برايم تتحول للخسارة فى نتائج أعمالها عن تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة برايم القابضة تحولها للخسارة بقيمة 17 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بأرباح قدرها 4.2 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت النتائج المجمعة للمجموعة ارتفاع إيراداتها بشكل طفيف إلى 58.6 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 55 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتحولت برايم القابضة إلى الخسارة بقيمة 11.6 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 32 مليونا في 2018.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 62 مليون جنيه خلال 2019، مقابل إيرادات بلغت 99.7 مليون في 2018.

ويتوزع هيكل ملكية برايم القابضة الحالى، بين عدة مساهمين أبرزهم محمد فواز بن عبد الغنى بن عبد السلام البشرى الذى اشترى غالبية أسهم شركة صميم المالية للاستثمارات( 20.54% ).

كما تستحوذ ميرفت عبد الوهاب على ( 14.24%)، بينما يستحوذ محمد ماهر على (10.24%)،إضافة إلى آخرين، وفقا لإفصاح مرسل فى 11 اكتوبر الماضى.