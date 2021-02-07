«برايم القابضة» تفصح عن انخفاض حصة مساهم إلى 19%

برايم القابضة تفصح عن انخفاض حصة أحد المساهمين بعد بيع 5.2 مليون سهم

أفصحت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن قيام المساهم محمد فواز البشرى ببيع 5.2 مليون سهم تقريبًا بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين جنيه.

وقالت برايم القابضة فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن نسبة مساهمة العميل المذكور انخفضت بعد العملية من 20.54% إلى 19.03% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.14 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليها بأى مجموعة أخرى من المساهمين بشركة برايم القابضة.

ويبلغ رأسمال برايم الحالى 350 مليون جنيه، موزعا على 35 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

برايم القابضة: تى واى كومينكيشن باعت 3.5 مليون سهم

البورصة المصرية

وأفصحت برايم القابضة منذ أيام عن قيام شركة تى واى كومينكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول ببيع 3.5 مليون سهم من حصتها، بقيمة إجمالية قدرها 3.94 مليون جنيه.

وقالت برايم فى إفصاح للبورصة بتاريخ 3 فبراير الحالرى إن نسبة مساهمة تى واى كومينكيشن انخفضت بعد العملية من 9.92% إلى 8.56 %.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.12 جنيه، ونفذتها شركة برايم لتداول الأورق المالية.

ويتوزع هيكل ملكية برايم القابضة الحالى، بين عدة مساهمين أبرزهم محمد فواز بن عبد الغنى بن عبد السلام البشرى الذى اشترى غالبية أسهم شركة صميم المالية للاستثمارات منذ أكتوبر الماضى.

كما تستحوذ ميرفت عبدالوهاب على ( 14.24%)، بينما يستحوذ محمد ماهر على (10.24%)،إضافة إلى آخرين يستحوذون على حصص أقل.

برايم أطلقت شركة خدمات مالية برأسمال 50 مليون جنيه

برايم-القابضة

وتعمل برايم القابضة فى مجال الخدمات المالية المبتكرة ، وتقدم استشارات للأفراد والشركات، وكذلك الحكومات منذ تأسيسها عام 1992.

وتقدم الشركة حاليا خدمات مختلفة فى مجالات بنوك الاستثمار وإدارة الأصول، وبحوث الاستثمار، وتداول الأوراق المالية، والاستثمار المباشر.

ووافقت مساهمى برايم فى 28 ديسمبر الماضى على مزاولة الشركة لنشاط صناديق الاسثتمار بنفسها أو مع الغير.

وأطلقت برايم فى اكتوبر الماضى شركة جديدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية تحت اسم “اندورس”.

وقالت برايم فى إفصاح للبورصة (19 أكتوبر )، إن هذه الشركة الجديدة أطلقتها شركتها التابعة برايم فينتك المتخصصة فى تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأضافت برايم، أن شركة اندورس هى الأولى فى مصر التى تحصل على ثلاث رخص فى رخصة واحدة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وقالت ميرفت عريان الرئيس التنفيذى لكل من برايم فينتك واندورس، إن التوسع فى مجال خدمات التكنولوجيا المالية أصبح مهما فى نجاح الاستثمارات الجديدة.

ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 50 مليون جنيه من المتوقع زيادته إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وأضاف ميرفت أن الشركة الجديدة تستهدف مزاولة ثلاثة أنشطة هى :التأجير التمويلى،التخصيم، التمويل الاستهلاكى.

وأشارت رئيسة اندورس إلى أن شركتها ستقدم حلولا مرنة تتناسب مع ظروف الشركات فى كل قطاع ، منوهة إلى أنها ستبدأ بقطاعات الزراعة والصحة والتجارة والتوزيع والتعليم والتصنيع.

وأطلقت برايم القابضة فى أغسطس الماضى شركة جديدة فى مجال التخصيم والتمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى تحت مسمى “برايم فينتك القابضة“.

وحددت برايم رأسمال تلك الشركة بنحو 50 مليون جنيه مدفوع منها بالكامل بحيث تصبح مالكة لكل أسهمها تقريبا ( 99.9%).

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 10 أغسطس إن شيرين عبد الرؤوف القاضى سيشغل رئاسة مجلس إدارة برايم فينتك، كما ستشغل ميرفات عريان منصب الرئيس التنفيذى.

وتستهدف “برايم فينتك” التركيز على أربعة منتجات رئيسية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وهى : التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والمحافظ الذكية، وبطاقات التمويل.

برايم تتحول للخسارة فى نتائج أعمالها عن تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة برايم القابضة تحولها للخسارة بقيمة 17 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بأرباح قدرها 4.2 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت النتائج المجمعة للمجموعة ارتفاع إيراداتها بشكل طفيف إلى 58.6 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 55 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتحولت برايم القابضة إلى الخسارة بقيمة 11.6 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 32 مليونا في 2018.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 62 مليون جنيه خلال 2019، مقابل إيرادات بلغت 99.7 مليون في 2018.