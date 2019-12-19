«برايم القابضة» تعتزم تمويل شراء السيارات مارس المقبل

تعتزم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تفعيل نشاط تمويل شراء السيارات خلال مارس المقبل، بمحفظة تقارب 50 مليون جنيه

تعتزم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تفعيل نشاط تمويل شراء السيارات خلال مارس المقبل، بمحفظة تقارب 50 مليون جنيه، إلى جانب تعزيز تواجدها فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

«برايم القابضة» تأمل في زيادة محفظة التمويلات إلى 8 أضعاف تقريبًا خلال 2020

وكشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى بالشركة، على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقدته أمس، أنها تأمل فى أن تزداد محفظة التمويلات إلى 8 أضعاف تقريبًا خلال 2020.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن برايم انتهت من تأسيس شركة تمويل السيارات، وقامت بتعيين عضو منتدب وفريق العمل، متوقعًا تفعيل النشاط بداية مارس المقبل.

وكانت برايم القابضة أعلنت فى وقت سابق عن تأسيس شركة تحت مسمى برايم فاينانس برأسمال 300 مليون جنيه، لتكون منصتها التمويلية.

وجاء ذلك كأول خطوة من المجموعة لاختراق مجال التمويل الاستهلاكى.

وتم ذلك تزامناً مع تأسيس ذراع تابعة لبرايم فاينانس برأسمال 100 مليون جنيه تتخصص فى مجال تمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة والأثاث والأجهزة الكهربائية، وكذلك التركيز على نشاط تمويل شراء السيارات.

برايم تعمل على إدارة صفقة بيع تقترب من 300 مليون جنيه

وقال ماهر إن برايم القابضة، تعمل على إدارة صفقة بيع لشركة بقطاع خدمى بقيمة تقترب من 300 مليون جنيه.

وتوقع إغلاقها فى الربع الأول من العام المقبل، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن شركته ستعمل خلال الفترة المقبلة على الانضمام لمجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلى.

وأشار إلى أنها من أبرز الكيانات العاملة فى المجال، وتسيطر على حصة سوقية بنحو 15% .

وكانت برايم المالية القابضة استحوذت فى أغسطس الماضى على 10% من رأسمال «التوفيق للتأجير التمويلى».

وقاربت قيمة تلك الصفقة 29 مليون جنيه، وقامت الشركة بزيادة حصتها إلى 11.5 %.

وأشار «ماهر» إلى أن الشركة تسعى لتحسين تواجد ذراعها للوساطة بالأوراق المالية فى سوق السندات والتداول عليها.

وأرجع ذلك إلى الاستعداد لتفعيلها وفقاً لما أعلنته الهيئة مؤخراً.

وقال إن حجم الأصول المدارة حالياً بلغ 6 مليارات جنيه، وهناك خطة لزيادتها.

رأسمال برايم القابضة يبلغ 364.153 مليون جنيه

يبلغ رأسمال برايم القابضة 364.153 مليون جنيه، موزعاً على 72.83 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها – وفقاً لآخر إفصاح- بين صميم للاستثمارات بنسبة تقارب %26، وميرفت عزت عبدالوهاب نحو %12.8.

بجانب شركة تى واى كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول %11.3، ومحمد ماهر %10.3، وإيجبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية %9.8.

ويضاف لهم كاش لإدارة الأصول المحدودة %5.06، وهشام حسن أحمد إبراهيم %0.015، وشيرين القاضى %0.0069، والباقى أسهم حرة التداول.

كتب – شريف عمر وأحمد على: