برايم القابضة تتلقى خطاب استقالة من صميم المالية للاستثمارات

برايم القابضة تفصح عن تلقى خطاب استقالة من شركة صميم المالية

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن تلقيها خطابا من شركة صميم المالية للاستثمارات يفيد باستقالتها من عضوية مجلس الإدارة.

وقالت برايم القابضة فى إفصاح للبورصة إن شركة صميم أخطرتها بالاستقالة أمس الأحد، لانتفاء الصفة كمساهم فى الشركة بعد بيع حصتها مؤخرا.

وأشارت برايم إلى أن هذا الخطاب سيعرض على مجلس الإدارة القادم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وباعت صميم المالية للاستثمارات حصتها فى برايم القابضة (11 أكتوبر الماضى) بقيمة اجمالية قدرها 105.8 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة آنذاك أن شركة صميم باعت حصتها البالغة 25.62% من إجمالى الأسهم ولم تعتد تحتفظ إلا بنحو 0.00001% بطريقة مباشرة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة ( 1.18 جنيه)، وتم تنفيذها على 89.68 مليون سهم بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح أن شركة صميم المالية للاستثمارات مازالت ترتبط بطريقة غير مباشرة بعدد من الأطراف التى استحوذت على حصتها المشار إليها.

برايم القابضة تفصح عن الأطراف المشترية لحصة صميم للاستثمارات

وتضم تلك الأطراف المرتبطة، شركة صميم كابيتال التى استحوذت على 2.28% من حصة صميم المالية للاستثمارات بقيمة 9.4 مليون جنيه وفقا لإفصاح ثانى مرسل للبورصة (11 اكتوبر).

كما تضم المساهم محمد فواز بن عبد الغنى بن عبد السلام البشرى الذى اشترى 20.54% من أسهم صميم المالية للاستثمارات .

كذلك تضم المساهم رفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد على رفيق الطيرازى الذى اشترى 2.8% من أسهم صميم بقيمة اجمالية قدرها 11.58 مليون جنيه،وفقا لإفصاح ثالث مرسل للبورصة( 11 اكتوبر).

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقات 1.18 جنيه، ونفذتها شركة بايونيرز فى وقت واحد (جلسة الأحد 11 أكتوبر).

ويتوزع هيكل ملكية برايم القابضة الحالى، بين عدة مساهمين أفراد، أبرزهم ميرفت عبد الوهاب ( 14.24%)، محمد ماهر على (10.24%).

كما تستحوذ شركة تى واى كومينكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول على (11.85%)، ايجيبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية (10.25%).

كما تستحوذ شركة KASH المحدودة لإدارة الأصول، على 5.26% من إجمالى الأسم،،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 14 يوليو الماضى.

ومن المقرر أن ترسل برايم القابضة إفصاحا جديدا للبورصة حول تطورات هيكل الملكية والمساهمين الجدد.

برايم القابضة: الرقابة رفضت طعن صميم على عمومية يناير

محمد عمران الرقابة المالية

ونشبت أزمة بين صميم المالية للاستثمارات وشركة برايم القابضة فى يناير الماضى تطورات إلى بلاغات فى النيابة العامة وشكاوى فى هيئة الرقابة المالية.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة (14 يوليو الماضى) أن حصة صميم للاستثمارات البالغة (25.6%) كانت مجمدة لأسباب قانونية وفقا لإفادة شركة مصر المقاصة للايداع.

ورفضت الرقابة المالية (8 سبتمبر الماضى) طعنا تقدم به ممثلى شركة صميم ضد مجلس إدارة برايم لإلغاء قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 12 يناير الماضى.

ورفضت الجمعية العامة لمساهمى برايم القابضة فى 12 يناير الماضى تعيين خالد حسن محمود راشد كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة صميم المالية للاستثمارات.

كما قررت العمومية الموافقة على تعيين مصطفى عبد المنعم حسن حيوان كعضو مجلس إدارة مستقل.

وقالت برايم فى إفصاح للبورصة 13 يناير الماضى، إن الجمعية العامة انعقدت بنصاب قانونى صحيح حضره ممثلو 55 مليون سهم تقريبا تمثل نسبة 78.63% من إجمالى أسهم الشركة

وكانت برايم القابضة قد عينت خالد راشد بمجلس الإدارة ممثلا عن شركة صميم خلال العام الماضى، على أن يتم عرض قرار تعيينه على أول جمعية عامة للشركة لاعتماده أو معارضته.

ورفضت عمومية يناير (محل النزاع) مطالب شركة صميم بإضافة بنود أخرى من بينها عزل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والمدير المالى.

وتطور النزاع لاحقا بين الشركتين ليصل إلى عزل فهد الطرزى – ممثل صميم – من المنصب التنفيذى بمجلس إدارة برايم.

كما تطور النزاع إلى تقديم صميم بلاغا إلى النيابة العامة ، كما طالبت الرقابة المالية بالتدخل لإيقاف قرارات مجلس الإدارة باقصاء ممثليه .