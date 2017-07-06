برايم : الاحتياطي النقدي يتسم بالضعف لاعتمادة على القروض

أكد مركز بحوث شركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية أنه برغم ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه بناؤه من خلال الحصول على قروض خارجية يجعله يتسم بالضعف، خاصة مع وصول استثمارات المحفظة قصيرة الأجل إلى 9 مليارات دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016.

وأوضحت “برايم”، في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، أن استثمارات المحفظة قصيرة الأجل، تتوزع بين 7 مليارات دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017، بالإضافة إلى 2 مليار دولار من المفترض سدادها قبل نهاية العام الجارى، كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجال، أهمها سداد 720 مليون دولار لدول نادى باريس ومليار دولار سداد قرض تركي تم الحصول عليه فى 2012 ومن المتوقع سداده فى أكتوبر 2017.

وتوقعت المذكرة البحثية أن يتم تأمين هذه المبالغ عن طريق استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تبلغ 1.25 مليار دولار والتي من المتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى مليار دولار كدفعة ثالثة وأخيرة من قرض البنك الدولى والمخطط الحصول عليها بنهاية 2017.

ورجحت أن يستمر سعر الصرف في التذبذب حول 17 إلى 18 جنيه للدولار حتى نهاية 2017، وألا يحدث أي ارتفاع حقيقى ملموس فى قيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، ايرادات سياحة) مرة أخرى، وهو ما نتوقع حدوثه بنهاية العام المالى 2018/17.

يشار إلى أن إحتياطي النقد الأجنبي إرتفع بصورة طفيفة خلال شهر يونيو، بواقع 179 مليون دولار ليصل إلى 31.305 مليار دولار نهاية يونيو، مقابل 31.126 مليار دولار نهاية مايو.