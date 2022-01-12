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برايم: استفادة غير مباشرة لـ «المصرية للاتصالات» من طرح «ابتكار» بالبورصة

فى ظل سعى «فودافون» للاستحواذ على %20 من «بى» و«مصارى»
مصطفى طلعت 6:47 ص, الأربعاء, 12 يناير 22 6:47 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

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4 عوامل تؤكد قوة الشركة فى مقدمتها نمو الأرباح واحتكار البنية التحتية للقطاع

قالت وحدة أبحاث بشركة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية، إن شركة المصرية للاتصالات تستعد للاستفادة بشكل غير مباشر من الطرح العام لشركة “ابتكار” للاستثمارات المالية فى البورصة والمخطط تنفيذه هذا العام.

الجدير بالذكر أن «ابتكار» تعتزم طرح حصة من أسهمها لم تحدد بعد فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، و تضم حاليًا تحت مظلتها كلاً من شركتى «مصارى» و«بى» للمدفوعات الإلكترونية و«بساطة المالية» التى تضم تحت مظلتها مجموعة شركات «تمويل القابضة» و«بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وذكرت “برايم” فى ورقة بحثية أن وجهة نظرها قد اعتمدت على قيام شركة فودافون مصر  بالسعى نحو االاستحواذ على حصة تبلغ %20 من شركتى مصارى وتى بى إى مصر لحلول وخدمات السداد (بي) من خلال زيادة رأس المال.

وأشارت إلى أن شركة ابتكار رفعت مؤخرا حصتها فى شركة تى بى إى مصر لحلول وخدمات السداد (بي) من %60 إلى %99.9 من خلال مبادلة الأسهم فى عملية الاستحواذ على أسهم شركة ابتكار، وبالتالى، لن تمتلك فودافون أسهماً فى شركة ابتكار، بل تهدف إلى أن تظل مساهماً مباشراً بنسبة %20 فى كل من مصارى وبى، وبالتالى الاستفادة غير مباشرة.

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أضافت: “ تواصلنا مع شركة “إم إم جروب” احد المساهمين الرئيسيين فى شركة ابتكار -المالكة لـ “بي” و”مصاري”- والتي

أكدت أن صفقة استحواذ فودافون على الحصة المستهدفة فى كل من مصارى وبى لم تتم بعد، وفى انتظار بعض الموافقات التنظيمية.

وأكدت “برايم” انه على الرغم من ذلك، فإن هذا لا يغير من وجهة النظر الايجابية في  أداء شركة المصرية للاتصالات نظراً لـ 4 عوامل فى مقدمتها تحقيق المصرية للاتصالات أرباح قوية على مدار السنوات الماضية.

كما تمتلك المصرية للاتصالات حصة إستراتيجية فى مشغل الهاتف المحمول رقم واحد فى مصر “فودافون مصر”، إلى جانب كونها اللاعب الوحيد للبنية التحتية للاتصالات داخل الدولة، وأخيرا استفادتها غير المباشرة من قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر.

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واوضحت “برايم” أن مشروع قانون جديد لتنظيم التكنولوجيا المالية قد حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب الاسبوع الماضى، ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية الدور الأساسى للإشراف على أنشطة قطاع التكنولوجيا المالية.

وذكرت أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستتمتع وفقا للقانون الجديد بسلطة الترخيص وحوكمة الشركات، كما ستندرج الأنشطة الأخرى مثل الاستشارات الآلية والتمويل المتناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى (المدعوم تقنياً) أيضاً تحت مظلة القانون المذكور أعلاه.

وأكدت وحدة بحوث “برايم” أن التكنولوجيا المالية ستظل هى الأداة الأساسية الأكثر وضوحاً لتحقيق الشمول المالى المناسب فى الاقتصاد المصرى.

يذكر أن أعلن البنك المركزى المصرى قد اعلن مؤخرا أن استخدام محفظة المحمول قد ارتفع بشكل كبير، اذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بمقدار %160 على أساس سنوى لتصل إلى 233 مليار جم خلال 2021.

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وترى “برايم” ان تقييم لاعبى التكنولوجيا المالية المدرجين فى البورصة المصرية لا زال محل جدال بعض الشيء، إلا أنها تعتقد أنه أمر طبيعى إلى حد ما، بالنظر إلى جوانب نموذج الأعمال الجديدة التى تطرحها شركات التكنولوجيا المالية على الطاولة.

ورجحت أن يكون الطرح العام الأولى لأسماء شركات تكنولوجيا مالية جديدة، مع بيئة تنظيمية نشطة، الدور المساعد على زيادة الوضوح فى الحكم على الأسماء التى ستكون لها قيمة كبيرة على المدى الطويل.

وتأسست شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى عام 2017 كاستثمار مشترك بين شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، و«بى إنفستمنتس» القابضة، و«بى بى إى بارتنرز»؛ بغرض الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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