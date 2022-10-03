«برايم» : أداء «المصرية للتكرير» كان المسئول الأول عن تحول شركة القلعة للربحية الربع الثاني من 2022

قالت بحوث “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن تحول شركة القلعة القابضة للربحية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان مدعومًا بشكل أساسي بالأداء الجيد لشركة المصرية للتكرير التابعة.

وأوضحت، في تقرير بحثي لها، أن “القلعة القابضة” كانت قد حققت أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك “EBITDA” عن الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 9 مليارات جنيه، مقابل فقط 750 مليون جم في العام السابق.

ولفتت إلى أن تحسن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بشكل ملحوظ جاء في ضوء النمو السنوي بنسبة 165% في الإيرادات إلى 26.9 مليار جنيه، إلى جانب هامش “EBITDA” بنسبة 33.4%، مقابل 7.3% في العام السابق.

وعلى صعيد صافي الأرباح، قالت إن الشركة تمكنت من تسجيل صافي دخل بعد الأقلية قدره 362 مليون جنيه، مقابل صافي خسارة بعد الأقلية قدره 402 مليون جم في العام السابق.

وأكدت أن الشركة المصرية للتكرير مسئولة عن معظم التحسن على أساس سنوي، موضحةً أنه باستثناء أداءها، فإن الإيرادات كانت ستنمو بنسبة 32% فقط على أساس سنوي.

واستكملت “برايم” أن الشركات التابعة الأخرى حققت أداء جيدًا أيضًا، بما في ذلك شركة طاقة عربية.