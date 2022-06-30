«برايم»: أداء البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري جاء مخيبًا للآمال

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن أداء سوق الأسهم المحلية استمر في الانجراف، رغم أن إغلاق EGX 30 بجلسة الثلاثاء الماضي، استعاد جزءا ملحوظا من خسائره التي حققها بمستهل تعاملات الجلسة والتي بدت كبيرة.

وأوضحت برايم أن جلسة الأربعاء كانت نهاية النصف الأول من العام الجاري والذي جاء مخيباً للآمال، واعتقدت أن الكثير من الاضطرابات التي شهدتها السوق خلال تلك الفترة كان مصدرها ظروف خارجية.

وأضافت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إنهُ في حالة تحسن الظروف الخارجية، لا تزال الأسهم المصرية تبدو أكثر جاذبية، حيث إن أي ضرر قد يكون لحق بأساسيات الشركات المصرية تم معاقبته بشدة عن طريق تحركات سعرية مدفوعة بالذعر.

تجدر الإشارة إلي أن مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” سجل تراجعًا بنسبة 23% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، أي خلال أول 6 شهور من العام.