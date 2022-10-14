«براية»: وصول حجم الاستثمارات بالبنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 18 مليار دولار حتى الآن

كشف اللواء محمد عبد العزيز براية، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول حجم الاستثمارات بالبنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الى قرابة 18 مليار دولار حتى الآن، بهدف تنمية بعض المناطق بالمنطقة التي تقع على مساحة 455 كيلومترمربعا، وذلك عن طريق 14 مطورا صناعيا وعقاريا.

ولفت إلى أن المنطقة تضم 6 موانئ بحرية، وهي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش، والسخنة والأدبية والطور، إضافة إلى 4 مناطق صناعية وهي بشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، والسخنة.

وأضاف خلال كلمته في فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر مئوية الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك العديد من الحوافز الممنوحة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها خصم يصل إلى 50% على ضريبة الشركات لمدة 7 سنوات، وقد يصل إلى صفر% في بعض الحالات حسب استخدام المكون المحلي، والعمالة المصرية.

وأشار إلى وجود العديد من النماذج الناجحة بمنطقة قناة السويس، منها شركة قناة السويس للحاويات، بميناء شرق بورسعيد، والتي تعمل بالميناء منذ 2004، حيث نجحت في تداول قرابة 48 مليون حاوية حتى ألآن، واستقبلت 28 ألف سفينة، وتتداول ما يقرب من 40 – 45% من حجم اجمالي تداول الحاويات في مصر، باستثمارات تصل الى قرابة مليار دولار.

وأوضح أن الشركة تقع على ارصفة بطول يصل الى 24 كيلو باجمالي تداول يصل سنويا الى 4 ألآف فرصة عمل، وتستقبل 1500 سنويا، ومتوقع أن يصل انتاج ما يتم انتاجه من الكربون الى صفر% عام 2040 ، كما تقوم الشركة بدعم المسئولية الاجتماعية سنويا بنحو 3 مليون دولار.

وذكر أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لديها مخطط استراتيجي حيث حددت الهيئة أخدافها خلال الخمس سنوات الجارية 2020 – 2025 لتعظيم دورها كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الامداد العالمية ارتباطا بتطوير نظام العمل بالموانئ التابعة لها لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية مع وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن شمال وجنوب المجري الملاحي لقناة السويس.