«براند فاينانس»: «الشرقية للدخان» أغلى علامة تجارية في التبغ بالشرق الأوسط لعام 2023

واصلت الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني – صدارتها لقائمة العلامات التجارية الاغلى بين شركات صناعة التبغ في الشرق الأوسط في 2023، وللعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير حديث صادر مؤسسة براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية.

وكشف تقرير براند فاينانس الذي، اطلعت عليه “المال”، أن قيمة العلامة التجارية للشرقية للدخان – محتكر الصناعة في مصر – قد بلغت 300 مليون دولار في التقييم الأخير مقابل 403 ملايين دولار في تقييم 2022، ورغم تراجع قيمة العلامة التجارية إلا أنها ما زالت تحتفظ بصدارة الصناعة في الشرق الأوسط.

وحققت الشركة الشرقية للدخان زيادة قدرها 19% في صافي الربح بعد الضريبة بقيمة 3.849 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 2.921 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وققزت إجمالي المبيعات 9% إلى 37.471 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 34.288 مليار جنيه، وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.47 جنيه.

وتضع مؤسسة براند فاينانس عدد من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية من أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، اذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

وتعد براند فايناس التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.