بورصة وشركات

«براند فاينانس»: الشرقية للدخان أغلى علامة تجارية في التبع بأفريقيا والشرق الأوسط (فيديو)

صعدت قيمة العلامة التجارية لشركة الشرقية للدخان بقيمة 10 ملايين دولار
كتب  و
10:15 م, الأثنين, 14 مارس 22 10:15 م, الأثنين, 14 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني – صدارتها لقائمة العلامات التجارية الاغلى بين شركات صناعة التبغ في افريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحسب تقرير حديث صادر مؤسسة براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية.

وكشف تقرير براند فاينانس الذي، اطلعت عليه “المال”، أن قيمة العلامة التجارية للشرقية للدخان – محتكر الصناعة في مصر – قد زادت 2.5% ما يعادل 10 ملايين دولار إلى 403 مليون دولار في التقييم الأخير مقابل 393 مليون دولار خلال تقييم عام 2021 والصادر شهر اكتوبر الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بنحو 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 32.6 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

اقرأ أيضا  تفاصيل خطة الشرقية للدخان لمشروع فتح باب المعاش المبكر

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح قدره 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى، مقابل 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها 15%.

صعدت قيمة العلامة التجارية لشركة الشرقية للدخان بقيمة 10 ملايين دولار

وأظهرت القوائم المالية لـ“ايسترن كومباني” خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة في بيان سابق للبورصة، إلى أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 14-3-2022

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.31 مليار جنيه، مقابل 3.95 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الحصة السوقية للشركة بنحو 4 – 5 نقاط تقريبًا لتسجل حاليًا أكثر من 75% من إجمالى حجم السوق، بفضل الإقبال المتزايد من الجمهور على عائلة “كليوباترا” التى تستحوذ وحدها على 95% من إجمالى مبيعات الشركة.

كيفية حساب قيمة العلامة التجارية

تضع مؤسسة براند فاينانس عدد من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية من أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، اذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

اقرأ أيضا  مع اتساع دائرة الشركات العالمية المنسحبة من روسيا.. موسكو تهدد بالتأميم

وتعد براند فايناس التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

ويقع مقر مؤسسة براند فاينانس الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة.

وتعمل مؤسسة براند فاينانس على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنوياً في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتنشر المؤسسة ما يقرب من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم

اقرأ أيضاً

فنيون : مؤشر البورصة قرب أدنى مستوى خلال 6 أشهر ويختبر دعم 10200 نقطة

مصطفى طلعت 8:38 م, الأثنين, 14 مارس 22

الأسواق تستعد لاختبار مصداقية خطط سداد ديون روسيا الدولية

أيمن عزام 6:53 م, الأثنين, 14 مارس 22

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الاثنين 14-3-2022

رجب عزالدين 6:27 م, الأثنين, 14 مارس 22

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 14-3-2022

رجب عزالدين 5:26 م, الأثنين, 14 مارس 22

«روبكس» توقف العمل بمصنعين مؤقتا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

رجب عزالدين 4:51 م, الأثنين, 14 مارس 22

شركات بريطانية تعاني من نقص العمالة تستعد لتوظيف اللاجئين الأوكرانيين

أحمد فراج 3:39 م, الأثنين, 14 مارس 22