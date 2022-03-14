«براند فاينانس»: الشرقية للدخان أغلى علامة تجارية في التبع بأفريقيا والشرق الأوسط (فيديو)

واصلت شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني – صدارتها لقائمة العلامات التجارية الاغلى بين شركات صناعة التبغ في افريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحسب تقرير حديث صادر مؤسسة براند فاينانس لتقييم العلامات التجارية.

وكشف تقرير براند فاينانس الذي، اطلعت عليه “المال”، أن قيمة العلامة التجارية للشرقية للدخان – محتكر الصناعة في مصر – قد زادت 2.5% ما يعادل 10 ملايين دولار إلى 403 مليون دولار في التقييم الأخير مقابل 393 مليون دولار خلال تقييم عام 2021 والصادر شهر اكتوبر الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بنحو 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 32.6 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح قدره 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى، مقابل 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها 15%.

وأظهرت القوائم المالية لـ“ايسترن كومباني” خلال الربع الأول من العام المالي 2021 -2022، ارتفاع أرباحها بنسبة 37.7% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة في بيان سابق للبورصة، إلى أنها حققت أرباحاً بلغت 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.31 مليار جنيه، مقابل 3.95 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الحصة السوقية للشركة بنحو 4 – 5 نقاط تقريبًا لتسجل حاليًا أكثر من 75% من إجمالى حجم السوق، بفضل الإقبال المتزايد من الجمهور على عائلة “كليوباترا” التى تستحوذ وحدها على 95% من إجمالى مبيعات الشركة.

كيفية حساب قيمة العلامة التجارية

تضع مؤسسة براند فاينانس عدد من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية من أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

فيما تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة، اذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة‪.

وتعد براند فايناس التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

ويقع مقر مؤسسة براند فاينانس الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة.

وتعمل مؤسسة براند فاينانس على تقييم أكثر من 3500 علامة تجارية سنوياً في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتنشر المؤسسة ما يقرب من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.