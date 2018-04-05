برامج توعية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

مدحت إسماعيلقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أيمن عبد الموجود، أن الوزارة تعاقدت مع فنادق بمناطق متميزة فى السعودية، هذا العام، مع توفير وسائل حديثة للنقل وتنفيذ منظومة جديدة للإشراف باعتباره أحد

مدحت إسماعيل





قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أيمن عبد الموجود، أن الوزارة تعاقدت مع فنادق بمناطق متميزة فى السعودية، هذا العام، مع توفير وسائل حديثة للنقل وتنفيذ منظومة جديدة للإشراف باعتباره أحد العناصر المهمة للحج، لافتة إلى أن القرعة التي تم إجراؤها اليوم تتم إلكترونيًّا دون تدخل بشرى في اختيار أسماء الفائزين؛ ضمانًا لتحقيق العدالة والشفافية بين كل المتقدمين.

وأضافت أنها ستقوم بإعداد العديد من البرامج عقب اختيار الفائزين بالتأشيرات؛ لتوعيتهم والعمل على راحتهم، على أن يقوم الشخص الفائز بتأشيرة الحج، بسداد قيمة الاشتراك بحساب المؤسسة ببنك مصر خلال موعد أسبوعين من تاريخ إعلان القرعة.

وأوضحت أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات، هذا العام، 34 ألف مواطن من خلال 33 جمعية مركزية و3412 جمعية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي.

وعن أسعار الحج، هذا العام، أكدت أن أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها، مقارنة بالعام الماضي، في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، ونسبة 10% للمستوى الأول، وجاءت الزيادة نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية، والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة، و5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم، و2.5% للفنادق “الثلاث نجوم”، فما أدنى، بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.